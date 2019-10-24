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鹿港打鐵厝產業園區 居民反對 環評說明會火爆

2019-10-24 16:49聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣政府獲經濟部前瞻計畫補助執行開發的「鹿港打鐵厝產業園區計畫」今天在鹿港公所召開環境影響評估說明會，但遭附近富麗大鎮居民反對抗議，並舉牌、高喊撤案聲中杯葛，場面一度火爆。

反打鐵厝產業園區自救會長林志賢等人今天下午與富麗大鎮居民到說明會會場抗議，由於霸占發言台，並高喊「撤案」聲，不讓會議進行，也引發縣府經濟暨綠能發展處處長劉玉平不滿，嚴厲要求自救會應尊重大會其他人，不過說明會仍在一場混亂及抗議聲中草草結束。

林志賢表示，打鐵厝產業園區附近的富麗大鎮是有三千人的大社區，居民很擔心工業區會造成汙染，以後車輛出入多也會有揚塵等空氣汙染，而且廠商一定會聘用外勞，也會造成治安隱憂。

居民抗議說，當初縣府有說若住戶超過半數反對開發，縣府會尊重住戶意見，但如今縣府卻說話不算話，他們要的是發展觀光產業，而不是有汙染的工業。

劉玉平表示，「鹿港打鐵厝產業園區計畫」是彰化縣去年獲經濟部前瞻計畫開發案補助執行，為了要解決發展工業五缺問題，原規畫北側10公頃和南側5公頃，但因居民反對，所以已評估不做南側開發。

劉玉平說，其實縣府也接到很多地方贊成開發案的民眾反映「要縣府硬起來」，縣府對於支持或反對者的意見都會納入考量，且接下來的環境影響評估審查會議中都還會有專家學者可把關，但今天民眾仍是非理性反對。

縣府強調「鹿港打鐵厝產業園區計畫」中的產業也是低汙染機械業類別，且廢水排放是全回收，完全再生利用，對地方發展，和未來提升生活機能都有幫助，目前規畫的北側10公頃工業區若扣除公共設施用地等，約只有6公頃的產業用地，可容納約20家廠商，目前已有許多廠商有意進駐。

劉玉平說，經濟部為了解決中美貿易台商回流問題，全國將開發一千多公頃產業園區，其中彰化就規畫200多公頃，目前彰化工業區用地都非常吃緊，像富麗大鎮社區附近30多年來也是因缺少政府與民間投資開發，才無法繁榮，產業園區對提供工作機會和繁榮地方都有幫助。

彰化縣政府獲經濟部前瞻計劃補助執行開發的「鹿港打鐵厝產業園區計畫」今天在鹿港公所...
彰化縣政府獲經濟部前瞻計劃補助執行開發的「鹿港打鐵厝產業園區計畫」今天在鹿港公所召開環境影響評估說明會，但遭附近富麗大鎮居民反對抗議，並舉牌、高喊撤案聲中杯葛，場面一度火爆。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府獲經濟部前瞻計劃補助執行開發的「鹿港打鐵厝產業園區計畫」今天在鹿港公所...
彰化縣政府獲經濟部前瞻計劃補助執行開發的「鹿港打鐵厝產業園區計畫」今天在鹿港公所召開環境影響評估說明會，但遭附近富麗大鎮居民反對抗議，並舉牌、高喊撤案聲中杯葛，場面一度火爆。記者林宛諭／攝影
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