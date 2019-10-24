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歡頌扶輪送愛 扶輪社友27日近3千人做公益

2019-10-24 15:42聯合報 記者黃寅／即時報導

今天是「全球根除小兒麻痺日」國際第3461地區扶輪社為展現做公益、反毒以及根除小兒麻痺的決心，27日將在台中市文心森林公園舉辦「歡頌扶輪歡送愛」公益園遊會，邀請民眾一起參加反毒遊行活動，會中也將捐贈新台幣50萬元，協助弱勢家庭的教育發展。

地區扶輪日主委楊烱棠指出，此次「歡頌扶輪歡送愛」公益活動是3461地區年度主軸，活動當天的公益園遊會，邀集中部地區創世基金會、台中身心障礙者關懷協會、家扶中心等35個公益單位參與義賣，也號召2500位的扶輪人及寶眷共同參與扶輪日活動，邀請民眾一同發揮愛心熱心公益。

3461地區總監謝東隆表示，目前扶輪社園遊卷已經銷售70萬，將展現公益愛心，用於採購弱勢團體的產品，未來社友的企業，亦可針對這些公益單位進行公益採購，為弱勢團體的商品做推廣，讓愛落實、更有意義。

目前全世界還有阿富汗和巴基斯坦兩國的小兒麻痺症尚未根除，因此此次3461地區扶輪社也發動扶輪社友，支持根除小兒麻痺募款活動；款項將捐給國際扶輪總部，比爾蓋茲基金會也會相對捐款，一同努力讓小兒麻痺在世界上根除。

國際第3461地區扶輪社為展現做公益、反毒以及根除小兒麻痺的決心，宣佈27日將在...
國際第3461地區扶輪社為展現做公益、反毒以及根除小兒麻痺的決心，宣佈27日將在文心森林公園舉辦「歡頌扶輪歡送愛」公益園遊會，邀請民眾一起參加反毒遊行活動，會中也將捐贈新台幣50萬元，協助弱勢家庭的教育發展。記者黃寅／攝影
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國際第3461地區扶輪社為展現做公益、反毒以及根除小兒麻痺的決心，宣佈27日將在...
國際第3461地區扶輪社為展現做公益、反毒以及根除小兒麻痺的決心，宣佈27日將在文心森林公園舉辦「歡頌扶輪歡送愛」公益園遊會，邀請民眾一起參加反毒遊行活動，會中也將捐贈新台幣50萬元，協助弱勢家庭的教育發展。記者黃寅／攝影
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國際第3461地區扶輪社為展現做公益、反毒以及根除小兒麻痺的決心，宣佈27日將在...
國際第3461地區扶輪社為展現做公益、反毒以及根除小兒麻痺的決心，宣佈27日將在文心森林公園舉辦「歡頌扶輪歡送愛」公益園遊會，邀請民眾一起參加反毒遊行活動，會中也將捐贈新台幣50萬元，協助弱勢家庭的教育發展。記者黃寅／攝影
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小兒麻痺愛心反毒

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