走過921震災 竹山東華醫院守護健康十周年
2019-10-24 15:31
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
走過921震災，竹山東華醫院的院史有點坎坷，過去換了三個院名，98年新團隊進駐，更改成現在的醫院名稱，東華醫院執行長陳鴻銘說，「這是第一個10年，以後還有很多10年，甚至百年。」新團隊辛苦經營到今天，在地方逐漸站穩腳步，社區民眾也來表演舞蹈鬥熱鬧，祝福並期待東華醫院永續經營。
竹山東華醫院院外近來綁紅氣球，大門門楣懸掛十周年院慶的紅布條，院內以彩色氣球排出10年的字樣，喜氣洋洋，前來就醫的病患及陪病家屬發現「今天不一樣」，問明原因後，看完病都留下參加東華十周年慶祝活動。
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慶祝十周年院慶，不僅帶著大家跳健康操，接著中崎社區阿公、阿婆獻上扇子舞，籐湖社區阿公、阿婆表演原住民舞蹈，醫療團隊不忘衛教，營養師林宥蓁和護理師陳怡茜、黃語蓁帶現場長輩玩桌遊，同時講解食物種類，原來玉米不是蔬菜，一根玉米的熱量等於八分滿白飯，南瓜有豐富澱粉，也是主食的一種。隨後復健科組長蕭佑儒和復健團隊示範毛巾操，教來賓和民眾跟著音樂做毛巾操活絡筋骨。
竹山鎮長陳東睦表示，東華醫院的醫療服務品質有口皆碑，周邊社區都有東華醫療團隊服務的身影，他代表鎮民道謝，同時祝福東華醫院還有很多個10年，繼續守護鎮民的健康。
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