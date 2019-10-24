台中國際花毯節11月登場 提供免費接駁專車
2019-10-24 15:42中央社 台中24日電
2019台中國際花毯節結合新社花海、中台灣農業博覽會，將於11月9日到12月1日登場，台中市交通局今天公布，將規劃4條免費接駁專車路線，歡迎遊客多加利用。
因應賞花人潮，交通局指出，市府規劃4條免費接駁路線，其中免費交通接駁專車豐原線、太原線及櫻木花道線不分平、假日出動，而東勢線則於假日，從早上8時至下午4時提供接駁。
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交通局說明，市府規劃的4條免費接駁車路線，自太原停車場、豐原火車站、東勢河濱公園、櫻木花道線發車至花海展區接駁總站，時間為上午8時至下午4時。而由花海展區接駁總站至停車場的發車時間，為上午10時至下午6時。平日約20至30分1班；假日則15至20分1班，坐滿即開，減少民眾等候。
交通局指出，搭乘台鐵的民眾可於豐原站下車後，步行前往豐原車站西站（前站），轉乘豐原線接駁車前往展區。如自行開車，市區、北屯區民眾可至太原停車場、經補庫停車場及中興嶺停車場停車後，轉乘太原線接駁車前往展區。
對於自行開車的民眾，交通局表示，展區旁提供3處汽機車花海專用停車場及身心障礙停車場，並於外圍規劃太原停車場、大坑經補庫停車場、東勢河濱公園停車場、新社高中（僅假日開放停車）、新社區公所、新社環保公園路外停車場、中興嶺停車場，共可提供汽車3674格、機車1653格，且每個停車場內皆規劃接駁站，提供免費接駁。
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