蓋了2年10個月 石岡壩管理中心和大甲溪水資源館啟用
2019-10-24 14:36
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
歷時近2年10個月重新興建的台中「石岡壩管理中心暨大甲溪水資源館」今天啟用，立委江啟臣和台中市政府水利局、經濟部水利署中區水資源局和地方首長等人參加啟用儀式，見證石岡壩管理中心新時代。
立委江啟臣表示，重新興建的「石岡壩管理中心」位在舊的管理中心右側，是一棟地面3層樓的建築物，建設總經費2.2億，包括土建工程、營管系統及展示館。除了以石岡舊稱「石岡仔」為設計理念，具有水源調度中心功能外，更設置了水資源教育館及大甲溪展覽館，結合今年7月剛啟用的「石岡壩水源特定區水資源回收中心」環境教育設施場所，將成為台中市山程地區的重要入口，扮演山城觀光的平台，帶動整個山城地區的未來發展。
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江啟臣說，舊有的石岡壩管理中心建築已有逾40年歷史，歷經過921強震後，建築主體有安全疑慮，已成危樓狀態，他當時在立法院積極協調中央部會，爭取將石岡水壩升級成為環境生態教育中心，納入在地教育及觀光等元素，肩負起大甲溪的導覽、生態的教育及溪流的文化，並結合大甲溪沿岸的發電廠，讓石岡成為整合山線大甲溪沿岸生態觀光的「入口導覽總部」，帶動石岡新亮點，發揮最大的加乘效益。
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