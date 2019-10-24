彰化火葬場地點無解 芳苑鄉提鄉親回饋方案測風向

2019-10-24 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



彰化是全台極少數至今仍沒有火葬場的縣市，喪家要火化親人，遺體須千里迢迢送到外縣市處理，芳苑鄉最近展現爭取意願，在地方推出「芳苑鄉興建火化場回饋機制規劃方案」，書面資料在網路上流傳，芳苑公所指出，目前正反意見都有，鄉親最主要擔憂在於噪音、空汙，承諾會設置最先進設備，克服這些問題。

彰化為百萬人口卻沒有自己的火葬場，過去從彰化市，花壇、大城，甚至福興鄉都曾有意爭取，但都難敵抗爭作罷，前縣長魏明谷曾計畫在埔鹽鄉興建，仍遭強烈反對下撤銷；民意代表雖都認為彰化有興建火葬場的必要，卻常在選票壓力下，反對蓋在自己的鄉鎮市。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

芳苑鄉意在第六公墓南邊區域興建火化場，近期推鄉民回饋方案，傾聽地方聲音，方案內容包括火化場回饋補助款用於地方建設、公共設施每年上限400萬，鄉民有優先使用火化場權力、火化場工作職缺優先錄用芳苑鄉民、每年盈餘可充實鄉庫等。

「彰化非常需要火葬場」芳苑鄉長洪火炉說，鄉親處理家人後事常是天還沒亮就要出發到外縣市，舟車勞頓相當辛苦，芳苑鄉「風頭水尾」之處資源有限，希望爭取設置火葬場增加地方財源，芳苑土地面積大，又有台61線交通便利，火葬場設置在芳苑最適合，但仍會與地方討論再做決定。

芳苑公所也指出，火葬場管制會避免噪音擾鄰，周圍1500公尺內不得彈奏樂器，禮儀車與家屬巴士的行車路線，以不影響鄉民交通為先，也會設置高規格火化設備，降低噪音、空汙影響。

但已有鄉民表明反對興建火葬場，鄉民洪新有說，芳苑靠海風大，光是農業設施設置與維修成本就比內陸鄉鎮高，更何況是火葬場興建，加上與鄰近台中與南投現有火化場相比，芳苑鄉地處偏遠，到時候量能不足以支撐營運也是問題，擔心成為「蚊子火化場」。