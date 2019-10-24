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彰化火葬場地點無解 芳苑鄉提鄉親回饋方案測風向

2019-10-24 14:07聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化是全台極少數至今仍沒有火葬場的縣市，喪家要火化親人，遺體須千里迢迢送到外縣市處理，芳苑鄉最近展現爭取意願，在地方推出「芳苑鄉興建火化場回饋機制規劃方案」，書面資料在網路上流傳，芳苑公所指出，目前正反意見都有，鄉親最主要擔憂在於噪音、空汙，承諾會設置最先進設備，克服這些問題。

彰化為百萬人口卻沒有自己的火葬場，過去從彰化市，花壇、大城，甚至福興鄉都曾有意爭取，但都難敵抗爭作罷，前縣長魏明谷曾計畫在埔鹽鄉興建，仍遭強烈反對下撤銷；民意代表雖都認為彰化有興建火葬場的必要，卻常在選票壓力下，反對蓋在自己的鄉鎮市。

芳苑鄉意在第六公墓南邊區域興建火化場，近期推鄉民回饋方案，傾聽地方聲音，方案內容包括火化場回饋補助款用於地方建設、公共設施每年上限400萬，鄉民有優先使用火化場權力、火化場工作職缺優先錄用芳苑鄉民、每年盈餘可充實鄉庫等。

「彰化非常需要火葬場」芳苑鄉長洪火炉說，鄉親處理家人後事常是天還沒亮就要出發到外縣市，舟車勞頓相當辛苦，芳苑鄉「風頭水尾」之處資源有限，希望爭取設置火葬場增加地方財源，芳苑土地面積大，又有台61線交通便利，火葬場設置在芳苑最適合，但仍會與地方討論再做決定。

芳苑公所也指出，火葬場管制會避免噪音擾鄰，周圍1500公尺內不得彈奏樂器，禮儀車與家屬巴士的行車路線，以不影響鄉民交通為先，也會設置高規格火化設備，降低噪音、空汙影響。

但已有鄉民表明反對興建火葬場，鄉民洪新有說，芳苑靠海風大，光是農業設施設置與維修成本就比內陸鄉鎮高，更何況是火葬場興建，加上與鄰近台中與南投現有火化場相比，芳苑鄉地處偏遠，到時候量能不足以支撐營運也是問題，擔心成為「蚊子火化場」。

彰化縣政府民政處長賴致富說，彰化確實有興建火葬場迫切需要，但還沒有公所提出興辦事業計畫，若芳苑鄉明確提出申請，會送內政部爭取設施補助經費，縣府也會輔導讓火葬場達有效量能使用。

芳苑鄉有意願爭取火葬場，鄉公所推出「芳苑鄉興建火化場回饋機制規劃方案」，書面資料...
芳苑鄉有意願爭取火葬場，鄉公所推出「芳苑鄉興建火化場回饋機制規劃方案」，書面資料在網路上流傳。記者林敬家／翻攝
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芳苑鄉有意在第六公墓南邊爭取蓋火葬場。記者林敬家／攝影
芳苑鄉有意在第六公墓南邊爭取蓋火葬場。記者林敬家／攝影
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火葬噪音

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