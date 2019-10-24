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韓國瑜沒當選等於零！派系大老批國民黨「只想爭位子」

2019-10-24 11:51聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

國民黨立委參選人莊子富今天舉行出征記者會，國民黨派系大老、台中縣前議長林敏霖呼籲團結力挺，林敏霖當場點名「國民黨的大人要團結，不要只想爭位子，如果韓國瑜沒當選，什麼都等於零」。

台中市立委8個選區，國民黨已提名7席，現任立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧尋求連任，還提名廣播人莊子富、最強菜販林佳新、市議員黃馨慧、李中等人挑戰民進黨現任立委；潭雅神后地區鎖定台中市副市長楊瓊瓔，但目前尚未正式提名。

莊子富參選太平、大里立委，對上民進黨立委何欣純，莊子富今天舉行出征記者會，請來藝人鳥來嬤、國民黨議員賴義鍠、冉齡軒等人助陣，還有韓國瑜青年軍到場，派系大老林敏霖也出席。

林敏霖上台後，強調現在很難選，民調還落後，大家要共同努力，基層要團結讓莊子富當選；他話鋒一轉，除了基層團結，「上面的大人也要團結點，不要只想要爭位子，不要只想當院長，韓國瑜沒當選，什麼都等於零」。

林敏霖說，「現在黨中央團結二二六六，只想要做大，如果是這樣，大家共同心聲就是支持韓國瑜、支持立委參選人，國民黨不要甩他了，反正只在爭位子，理他幹什麼」。

國民黨派系大老林敏霖（左）今替國民黨立委參選人莊子富站台，林敏霖痛批國民黨「大人...
國民黨派系大老林敏霖（左）今替國民黨立委參選人莊子富站台，林敏霖痛批國民黨「大人」只想爭位子，「韓國瑜沒當選，什麼都等於零」。記者洪敬浤／攝影
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