台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡
2019-10-24 11:30
聯合報 記者林佩均
／台中即時報導
台中市旱溪東、西路是山城居民往返市區便利的替代道路之一，交通部高工局第二新建工程即日起至12月31日止，將封閉豐興路二段並管制田心路二段、鎌村路與豐興路二段，進行鋼箱吊裝作業，呼籲用路人繞道通行。
台中市豐原警分局指出，國道四號興建工程，其中主線高架橋跨越豐興路施工，期程長達2個多月，封閉期間警方將注意工程週邊道路狀況，並增派警力加強交通疏導，降低工程期間造成的交通衝擊。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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交通維持管制時段及路段如下：
預計自108 年10 月22 日起至108 年12 月31 日止，於週間星期日至星期四（每日晚上22：00～翌日06：00），封閉豐興路2 段、鎌村路及田心路2 段(自豐原大道2 段至仁愛路1 段區間)雙向路段施工，進行本工程主線P6～P7 橋墩間鋼箱梁夜間吊裝作業，因鋼箱梁跨越豐興路2 段，基於安全考量，需封閉豐興路北上(仁愛路口)及田心路2 段南下(豐原大道2 段路口)路段，交通管制期間原有路段將進行封閉，除當地居民外，請其他用路人配合提前改道行駛替代道路，確保行車順暢。
建議替代道路如下：
替代道路(北向，往豐原)：豐興路→仁愛路→旱溪東路→田心路2 段。
替代道路(南向，往潭子)：豐原大道2 段→中山路→仁愛路→豐興路。
提醒事項：
因應夜間豐興路2 段全線(豐原大道2 段至仁愛路1 段區間)施工封閉，交通管制期間請用路人多加利用警廣(FM94.5)瞭解路況，並請用路人體諒配合提前改道，以免耽誤寶貴時間。
用路人如需進一步了解相關訊息，可利用高速公路局1968 APP或撥打1999(台中市民一碼通)或04-25360367(交通部高速公路局第二新建工程處第四工務所)查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網查詢道路封閉資訊請用路人務必配合交管及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。
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