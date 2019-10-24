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看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

時序已到霜降，抓蟲賺外快的機會又來了！近年肆虐全台的荔枝椿象已吃飽吸飽，進入成蟲越冬期，農委會防檢局肯定彰化縣政府積極防治荔枝椿象的成果，同意補助經費支持縣府提出的全台唯一「重賞捉蟲」計畫。農業處長邱奕志說，從11月1日至12月20日止，縣府將以每公斤1千元收購荔枝椿象成蟲。

荔枝椿象成蟲每隻重量有多少？答案是0.65至0.8公克，1公斤平約約1400隻。邱奕志說，原本防檢局只同意每公斤500元，誘因不夠，縣府積極爭取後，防檢局同意提高為1千元，已透過鄉鎮市公所和農會宣導。

縣府在今年上半年辦理收購卵片，每片（葉）0.5元，吸引不少人採取卵片，有人賺了數萬元。農業處農務暨植物保護科科長蘇啟懷說，繳交時間11月1日起每星期一、四兩天的上午9時至下午4時，在各鄉鎮市公所農業課收購荔枝椿象成蟲。

蘇啟懷說，荔枝椿象成蟲的習性，會聚集在向陽處茂密的樹冠葉叢裡，民眾可利用長條捕蟲網，捕捉後從網袋移置「透明塑膠袋」裡，非明塑膠袋及其他容器（塑膠瓶、紙容器、鐵鋁罐）不受理，鄉鎮市公所收購後會銷毀。

台中區農業改良場作物環境課于逸知博士肯定彰化縣政府的積極獎勵作法，示範利用捕蟲網捕捉荔枝椿象的方法，及所需防護裝備。他說，荔枝椿象受到驚擾會從腹部噴出有毒汁液，民眾若不慎被噴觸，皮膚會灼傷，眼睛會刺痛，建議捕捉時要戴帽子、眼鏡（或護目鏡），穿著長袖（或袖套）、長褲，雙手也要配戴塑膠手套。

于逸知說，荔枝椿象已在台灣「落地生根」，根除是不可能，未來只有長期有計畫性地防治，將族群控制在最小程度，減少荔枝、龍眼等農作損害；今年縣府採取施放天敵平腹小蜂、噴藥及收購卵片，最近已很少聽到荔枝椿象之事，除明顯收到防治成效，因成蟲會藏在茂密的樹葉裡，又不像若蟲會到處飛翔遷移，所以民眾也比較注意。

苗栗區農改場昆蟲專家說，荔枝椿象是成蟲越冬，明年春天交配繁殖，越冬前會大量取食，累積脂肪，對藥劑容忍度較高，建議民眾利用擋蟲網捕捉，並在塑膠袋內沾水，減少成蟲死亡前爬出的機會，最好利用冬季進行樹勢矮化或修剪，減少明年荔枝椿象可以棲息躲藏處。

台中區農業改良場作物環境課于逸知博士示範如何利用捕蟲網捕捉樹上的荔枝椿象。記者何...
台中區農業改良場作物環境課于逸知博士示範如何利用捕蟲網捕捉樹上的荔枝椿象。記者何烱榮／攝影
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台中區農業改良場作物環境課于逸知博士示範捕捉荔枝椿象後，如何移置到塑膠袋裡。記者...
台中區農業改良場作物環境課于逸知博士示範捕捉荔枝椿象後，如何移置到塑膠袋裡。記者何烱榮／攝影
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台中區農業改良場作物環境課于逸知博士示範捕捉荔枝椿象時要「全副武裝」，避免被毒汁...
台中區農業改良場作物環境課于逸知博士示範捕捉荔枝椿象時要「全副武裝」，避免被毒汁灼傷。記者何烱榮／攝影
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荔枝椿象塑膠袋

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