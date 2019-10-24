親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

MLB／大聯盟官網證實 劉致榮2293萬加盟紅襪

不只陳同佳 這5件事蔡政府的髮夾彎可大了

逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣社頭鄉的傳統攤販市場從82年成立至今已經26個年頭，是在地傳統老市場，但是不同於傳統市場給人環境髒亂、氣味難聞的印象，反而明亮、乾淨，今年社頭攤販市場首次參加經濟部舉辦的優良市集和「樂活名攤」評核大獲全勝，不但入選優良市集，6個攤販也都獲得一星肯定。

社頭鄉鄉長劉錦昌表示，社頭攤販市場已經是當地老市場，設備較為老舊，硬體設施比不過大都市新建的市場，「但清潔衛生和產品品質，我們絕對敢拍胸脯保證」。經濟部舉辦優良市集和樂活攤商評核活動，許多攤商都認為「我們鄉下哪比得過都市」不敢參賽，但在市場管理員吳易宸努力奔走說服之下，總算有6個攤商被說服參賽，評選結果全都得獎，讓攤商都非常驚喜。

這次得獎的包括美鈴火鍋料、阿閃肉鋪、吳家滴雞精、劉媽媽滴雞精、阿花香腸和秋玲服飾。吳易宸說，優良市集的評核標準包括空攤率、環境清潔、公廁整潔、設備、水溝清潔等等，社頭攤販市場的攤販出租率高達9成5，而環境部分鄉長劉錦昌本來就很要求，不但燈壞了要馬上修、水溝都要請包商定時清掃，不能發出異味，甚至公廁都有免費提供衛生紙，就是要提供攤商和消費者最舒適的購物、經營空間。

劉錦昌說「衛生代表鄉鎮的進步」，因此他認為衛生非常重要，雖然剛開始提供公廁衛生紙時常被竊取，有些人因此建議不要再提供，但他霸氣回應「幹嘛為了沒公德心的人影響其他人，要拿就給他拿！」這樣的魄力也讓鄉民折服。

得獎的攤商都非常開心，大家都說，因為鄉長和管理員的用心，讓他們決定相挺而參賽，服飾店老闆蕭秋玲說「完全沒想到會得獎」，「美鈴火鍋料」老闆娘蕭美鈴則說，市場管理員協助他們改善環境，甚至做了新的「攤位裙」來遮住攤位下堆放的器材，讓整個攤位看起來更美觀。

社頭公有零售市場自治會會長茆國靖則表示，這次得獎是對在地攤商的一種肯定，其實攤商們都兢兢業業做生意，希望提供最新鮮的肉品和產品，也希望更多消費者願意走進傳統市場購物。

「阿閃肉鋪」老闆陳昇照（右）已經是第四代接班人，他有自信社頭攤商品質不輸大都市。...
「阿閃肉鋪」老闆陳昇照（右）已經是第四代接班人，他有自信社頭攤商品質不輸大都市。記者凌筠婷／攝影
分享
「美鈴火鍋料」為了參加比賽，特地做了「攤位裙」將攤位下方遮住，讓攤位顯得更清爽整...
「美鈴火鍋料」為了參加比賽，特地做了「攤位裙」將攤位下方遮住，讓攤位顯得更清爽整潔。記者凌筠婷／攝影
分享
彰化縣社頭鄉攤販市場今年獲經濟部評核為優良市集。記者凌筠婷／攝影
彰化縣社頭鄉攤販市場今年獲經濟部評核為優良市集。記者凌筠婷／攝影
分享
「劉媽媽滴雞精」對自己的產品品質很有自信，也對社頭攤販市場充滿信心。記者凌筠婷／...
「劉媽媽滴雞精」對自己的產品品質很有自信，也對社頭攤販市場充滿信心。記者凌筠婷／攝影
分享
「阿花香腸」第一次參加經濟部「樂活名攤」評核，就獲得肯定。記者凌筠婷／攝影
「阿花香腸」第一次參加經濟部「樂活名攤」評核，就獲得肯定。記者凌筠婷／攝影
分享
彰化縣社頭鄉攤販市場今年獲經濟部評核為優良市集。記者凌筠婷／攝影
彰化縣社頭鄉攤販市場今年獲經濟部評核為優良市集。記者凌筠婷／攝影
分享

衛生紙火鍋雞精傳統市場

相關新聞

彰化6鄉鎮營養午餐 風電商捐助3.3億

2019-10-23 23:19

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

台中宜居建築 9案通過審查

2019-10-24 00:07

操場下方建停車場引爭議 中一中：下周開會凝聚共識

2019-10-24 00:05

交通新制 罰款收入增加 中市議員籲盡量勸導「不應藉取締違規搶錢」

2019-10-24 00:00

消防水帶汰換遇缺貨 大樓憂受罰

2019-10-23 23:45

看問題／業者扮好厝邊 風電共榮先有感

2019-10-23 23:22

台中舞蹈嘉年華 劉真領跳暖身

2019-10-23 23:00

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

找工作不要走錯了！彰化就業中心已搬新家

2019-10-23 20:15

會車不用等！台中霧峰峰谷二橋今天通車啟用

2019-10-23 19:28

不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03

中一中停車場爭議 前交通局長王義川喊不知情挨批卸責

2019-10-23 18:02

南投偏鄉小學種香蕉 扶輪社助教學改造成加工廠

2019-10-23 16:42

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28

「忘憂谷」公廁不開放被貼「僅供觀賞」 中市議員要求解決

2019-10-23 15:13

不是虧損？ 中寮龍鳳瀑布空中步道封園真正原因曝光

2019-10-23 14:09

台中國際舞蹈嘉年華擴大舉辦 劉真大跳台中城市舞宣傳

2019-10-23 13:03

日月潭周日熱血開跑！ 世界馬拉松分齡賽台灣站

2019-10-23 12:44

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

基隆樹葬區揭幕 不造墓、立碑、留記號 北北基全免費

2019-10-23 11:32

新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠

2019-10-23 15:52

北港朝天宮「染紅」？ 董事長：董事個人立場與廟方無關

2019-10-23 12:09

不是虧損？ 中寮龍鳳瀑布空中步道封園真正原因曝光

2019-10-23 14:09

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-23 15:11

150萬拾金不昧表揚獲千元禮券 清潔隊員：4年前撿6萬元

2019-10-23 12:42

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42

新北市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 韓粉涉行政中立恐沒收2萬

2019-10-23 17:17

象鼻岩回響／侯友宜：中央不負責 市府和侯友宜負責

2019-10-23 11:08

泰山水管破裂近30小時惹民怨 侯友宜要求水公司負責

2019-10-23 11:12

不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03

三重針對美食外送員加強交通執法 5天開罰22件

2019-10-23 12:16

桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53

鶯歌近桃園拚建設 侯友宜：與鄭文燦有默契

2019-10-23 16:16

中一中停車場爭議 前交通局長王義川喊不知情挨批卸責

2019-10-23 18:02

竹市議會歷屆議員回娘家 老議員憶當年

2019-10-23 17:18

「忘憂谷」公廁不開放被貼「僅供觀賞」 中市議員要求解決

2019-10-23 15:13

稻草藝術結合音樂 來田中過文藝周六

2019-10-23 17:55

議員質疑媒事組人太多 柯文哲回擊：超越三權分立界線

2019-10-23 12:43

捷運優惠搞不定 侯友宜：盼中央設軌道局統一處理

2019-10-23 15:17

柯文哲嗆質詢超越三權分立的界線 議員酸：沒搞清楚問題

2019-10-23 16:32

北北基桃異地還書不成 侯友宜：北市較麻煩

2019-10-23 14:45

台南又有學校疑似集體食物中毒 三分之一學生請假未上學

2019-10-23 17:35

遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀

2019-10-23 11:02

揭神秘面紗 台南水道博物館擁台南最大百年羅漢松

2019-10-23 14:11

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

台西鄉間道路30年未修破損 張麗善：籌措1200萬改善

2019-10-23 13:19

基隆好物一次滿足 假日來文化中心喝下午茶看郵輪

2019-10-23 12:07

國防部國家軍事博物館 今通過北市環評

2019-10-23 12:40

石虎監測相機遭竊 苗縣議員韓茂賢：一定要找出真相

2019-10-23 11:35

鄰長一當70年 他說：我是里長的分身

2019-10-23 17:55

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top