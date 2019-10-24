逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化縣社頭鄉的傳統攤販市場從82年成立至今已經26個年頭，是在地傳統老市場，但是不同於傳統市場給人環境髒亂、氣味難聞的印象，反而明亮、乾淨，今年社頭攤販市場首次參加經濟部舉辦的優良市集和「樂活名攤」評核大獲全勝，不但入選優良市集，6個攤販也都獲得一星肯定。

社頭鄉鄉長劉錦昌表示，社頭攤販市場已經是當地老市場，設備較為老舊，硬體設施比不過大都市新建的市場，「但清潔衛生和產品品質，我們絕對敢拍胸脯保證」。經濟部舉辦優良市集和樂活攤商評核活動，許多攤商都認為「我們鄉下哪比得過都市」不敢參賽，但在市場管理員吳易宸努力奔走說服之下，總算有6個攤商被說服參賽，評選結果全都得獎，讓攤商都非常驚喜。

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這次得獎的包括美鈴火鍋料、阿閃肉鋪、吳家滴雞精、劉媽媽滴雞精、阿花香腸和秋玲服飾。吳易宸說，優良市集的評核標準包括空攤率、環境清潔、公廁整潔、設備、水溝清潔等等，社頭攤販市場的攤販出租率高達9成5，而環境部分鄉長劉錦昌本來就很要求，不但燈壞了要馬上修、水溝都要請包商定時清掃，不能發出異味，甚至公廁都有免費提供衛生紙，就是要提供攤商和消費者最舒適的購物、經營空間。

劉錦昌說「衛生代表鄉鎮的進步」，因此他認為衛生非常重要，雖然剛開始提供公廁衛生紙時常被竊取，有些人因此建議不要再提供，但他霸氣回應「幹嘛為了沒公德心的人影響其他人，要拿就給他拿！」這樣的魄力也讓鄉民折服。

得獎的攤商都非常開心，大家都說，因為鄉長和管理員的用心，讓他們決定相挺而參賽，服飾店老闆蕭秋玲說「完全沒想到會得獎」，「美鈴火鍋料」老闆娘蕭美鈴則說，市場管理員協助他們改善環境，甚至做了新的「攤位裙」來遮住攤位下堆放的器材，讓整個攤位看起來更美觀。