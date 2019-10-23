88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化大城鄉西南角村落是老戶農村，長期受到六輕汙染所苦，人口流失嚴重，今年暑假清大等多所學校大學生到西港國小帶營隊，一起背起相機田野訪查，記錄村內生活現況，曾獲磺溪文學獎報導文學獎首獎的張薈茗也協助攝影與書寫創作表達對偏鄉地方的關懷，跨越3年級到9年級生共同完成「大城小事美集了」書籍，今天發表。

大城鄉頂庄、東西港、台西村一代俗稱是「被皺紋淹沒」的農村，年輕人外出打拚，留下長輩固守家園，西港國小在60年代全校有1千多人，因人口流失，目前只剩48人。

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西港國小校長洪信德土生土長西港村人，他說，西港過去熱鬧街市還有9間柑仔店，60年代農閒時「客廳即工廠」，當地原本以農漁業為主的經濟模式，家庭代工盛行，政府擴大外銷為村里帶來經濟興盛，隨著工商

時代趨勢，學生數快速遞減，大城鄉已進入超高齡社會，這次藉由大學生帶著小學生走訪在地，認同家鄉也認同自己。

庶民文史工作者張薈茗過去以「紅豆姊」身分常到偏鄉小學發送紅豆餅，教社區民眾做美食，她花3年時間跟著地方愛心社團訪視在地居民，也為他們紀錄生活點滴，她說，接觸88歲嬤獨自扶養8歲的曾孫，自食其力靠著屋外小菜圃生活，曾養兩隻雞要生蛋給曾孫煮荷包蛋，沒想到被偷了難過得哭了起來，張薈茗說，村里靠著社區志工默默行善，為在地點亮微光卻溫暖著。