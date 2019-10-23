找工作不要走錯了！彰化就業中心已搬新家
2019-10-23 20:15
聯合報 記者劉明岩
／彰化即時報導
位在彰化市長壽街的勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心，即日起功成身退，位在彰化市中山路2段838號新址，今（23）日上午揭牌啟用，將以嶄新的面貌，繼續提供多元化的就業服務。
勞動部勞動力發展署蔡孟良副署長致詞時指出，彰化就業中心新址位於彰化市主要交通樞紐，交通機能便利，不僅更方便民眾洽公，新址單一樓層的平面空間優勢，也提供更便利的無障礙空間，方便弱勢民眾求職。
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彰化就業中心新址整體布置以「蛻變」為主題，除延續提供就業服務、職業訓練、創業諮詢及職涯規劃等多元化服務外，並搭配中彰投分署自行開發的「哈利找伯樂」職涯魔法學院設置導引空間，包含「熱情學院」—瞭解自身興趣或能力專長、「能量學院」—瞭解自己該選擇哪個工作或認識工作內容、「自信學院」—學習自己如何寫履歷或準備面試，為服務區塊注入全新面貌的服務量能。
彰化就業中心在長壽街原址設立長達16年，服務求職民眾超過31萬人次，中彰投分署林淑媛分署長表示，所提供在地多元就業服務，不僅當地民眾受益，許多工作人員更在崗位上成家立業，多年來有同仁從爸爸升格為阿公，亦有同仁由單身貴族成為2個孩子的媽，在和樂的氛圍及團隊合作默契之下，內部員工共促成了5對佳偶。
參加今天揭牌啟用典禮有彰化縣政府勞工處長吳蘭梅及資方、勞方代表，現場也舉行小型聯合徵才活動，邀請在地4家知名企業包括彰基、家樂福、為升電裝、矽品等提供超過100個職缺，另有彰化「職引人」就業服務實境秀，透過專人為秀水高工學生導覽就業中心的服務內容，並引領學生們探討未來的職涯方向。
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