慶山建設捐贈英語繪本 造福台中豐原10所國小

2019-10-23 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



慶山建設公司推動閱讀今年邁入第14年，多年來捐贈圖書逾6萬冊，今年在台中市議員陳清龍牽線下繼續贈書，捐贈全英語繪本給台中市豐原區10所小學，配合小學雙語教育的推動，捐贈的英語圖書，希望能作為英語教師的補充或輔助教材，讓老師英語授課有更多的資源，也增加小朋友的閱讀與語言能力。

台中市議員陳清龍表示，近年來英文繪本是非常熱門的閱讀書籍，這次捐贈的書皆從國外進口原版的優良繪本著作，每一繪本皆有30本，贈書金額近60萬元，盼透過師生、親子共讀，提升閱讀量能，讓贈書更具意義。

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慶山建設公司總經理陸鴻慶說，隨著學校雙語教育的推動，希望以在地企業之力協助學校的英語教學教材資源，以利英語老師課程應用。