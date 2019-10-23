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會車不用等！台中霧峰峰谷二橋今天通車啟用

2019-10-23 19:28聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰區峰谷橋是霧峰山區民眾對外重要聯絡道路，但因橋齡49年，橋面狹窄、僅容一輛車通行，會車不易，台中市長盧秀燕上任後，追加預算拓寬改建為雙向車道，取名為「峰谷二橋」。峰谷二橋今天完工通車，台中市長盧秀燕牽著地方耆老的手，與與市議員李天生、張滄沂、林碧秀，以及居民一起踏上峰谷二橋，期盼新橋開通，促進當地的發展。

盧秀燕說，峰谷舊橋老舊且通洪斷面不足，前市長林佳龍去年開始改建，她上任後，追加1600萬元預算擴大辦理，峰谷二橋不但架高橋面，讓洪水可通過，還將原本的單向擴建為雙向車道，更提早1個月完工方便居民通行，兼顧通行與防洪，區域交通安全大幅提升，感謝建設局努力及市議員張滄沂、李天生、林碧秀、段緯宇等民代在預算上支持。

建設局說明，市府原編列3000萬元預算興建「峰谷二橋」，因施作難度較高，廠商投標意願較低，歷經多次流標，考量舊橋確有改善迫切需求，市府後續再追加預算1600萬元後，順利決標開工。

建設局強調，「峰谷橋」跨越乾溪，向西連接台三線通往台中市區，並串聯921地震科學園區、峰谷國小、圓滿教堂、高爾夫球場等周邊景點，是地方仰賴的進出及觀光要道，感謝當地民眾配合施工行走便橋，也感謝台電公司全力配合施工進度遷移管線，相信新建的「峰谷二橋」將對地方區域整體觀光發展、交通及安全都有正面效益。

台中市峰谷二橋今天舉行完工通車典禮，台中市長盧秀燕（前排右二）牽著地方耆老的手，...
台中市峰谷二橋今天舉行完工通車典禮，台中市長盧秀燕（前排右二）牽著地方耆老的手，與與市議員李天生（前排左一）等人以及居民踏上峰谷二橋。記者趙容萱／攝影
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台中市盧秀燕車道

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