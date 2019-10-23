會車不用等！台中霧峰峰谷二橋今天通車啟用
2019-10-23 19:28
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
台中市霧峰區峰谷橋是霧峰山區民眾對外重要聯絡道路，但因橋齡49年，橋面狹窄、僅容一輛車通行，會車不易，台中市長盧秀燕上任後，追加預算拓寬改建為雙向車道，取名為「峰谷二橋」。峰谷二橋今天完工通車，台中市長盧秀燕牽著地方耆老的手，與與市議員李天生、張滄沂、林碧秀，以及居民一起踏上峰谷二橋，期盼新橋開通，促進當地的發展。
盧秀燕說，峰谷舊橋老舊且通洪斷面不足，前市長林佳龍去年開始改建，她上任後，追加1600萬元預算擴大辦理，峰谷二橋不但架高橋面，讓洪水可通過，還將原本的單向擴建為雙向車道，更提早1個月完工方便居民通行，兼顧通行與防洪，區域交通安全大幅提升，感謝建設局努力及市議員張滄沂、李天生、林碧秀、段緯宇等民代在預算上支持。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
建設局說明，市府原編列3000萬元預算興建「峰谷二橋」，因施作難度較高，廠商投標意願較低，歷經多次流標，考量舊橋確有改善迫切需求，市府後續再追加預算1600萬元後，順利決標開工。
建設局強調，「峰谷橋」跨越乾溪，向西連接台三線通往台中市區，並串聯921地震科學園區、峰谷國小、圓滿教堂、高爾夫球場等周邊景點，是地方仰賴的進出及觀光要道，感謝當地民眾配合施工行走便橋，也感謝台電公司全力配合施工進度遷移管線，相信新建的「峰谷二橋」將對地方區域整體觀光發展、交通及安全都有正面效益。
留言