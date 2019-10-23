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吃甜柿賞五葉松正是時候 捐發票有機會抽中電視

2019-10-23 19:18聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市和平區具豐富的觀光資源，盛產高冷蔬果，也是台灣甜柿及五葉松原生種的發源地。今年因天候因素，甜柿產量只有往年三成，為行銷甜柿，並讓更多民眾認識和平豐富的農特產、原住民文化及溫泉，台中市和平區公所今年舉辦「和平盛柿、盟約五葉松」，活動自10月26日至11月3日登場，希望透過多元的活動推廣五葉松及甜柿。

「2019和平盛柿、盟約五葉松」，以「五葉松、甜柿、溫泉」三個元素作為規劃主軸，將和平區行銷成嶄新多樣化休閒旅遊以及具有泰雅文化特色的部落巡禮地點，並舉行第三屆市長盃五葉松特展，有百件精選的五葉松盆栽及大型庭園景觀樹作品，供民眾觀賞。

另外，為喚起社會大眾支持綠色電力，並落實「節約能源」及「河川保育」的觀念，「和平盛柿、盟約五葉松」也融入「水、電資源宣導活動」，10月26日起至11月3日每個周末假日在谷關溫泉公園舉辦，結合泰雅傳統文化、各式DIY活動、甜柿展售、產業文化體驗活動及部落生態旅遊導覽等，並有捐發票做公益活動，憑3張未過期發票即可兌換摸彩券一張，就有機會抽中42吋液晶電視等大獎。

為了行銷甜柿與五葉松，台中市和平區公所今年舉辦「和平盛柿、盟約五葉松」活動，將於...
為了行銷甜柿與五葉松，台中市和平區公所今年舉辦「和平盛柿、盟約五葉松」活動，將於10月26日至11月3日登場。記者余采瀅／攝影
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為了行銷甜柿與五葉松，台中市和平區公所今年舉辦「和平盛柿、盟約五葉松」活動，將於...
為了行銷甜柿與五葉松，台中市和平區公所今年舉辦「和平盛柿、盟約五葉松」活動，將於10月26日至11月3日登場。記者余采瀅／攝影
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