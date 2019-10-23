不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道第2期工程完竣，30日正式對外開放，對於未來營運，縣府很有信心。圖／南投縣政府提供 分享 facebook 國內景觀吊橋觀光熱潮不再，南投縣仁愛鄉清境高空觀景第2期步道卻將在30日啟用，信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區則預計在明年元旦開幕；而面對吊橋熱潮逐年退燒，縣府則表示「完全不擔心」，因事前評估、後續營運均經全面性考量。

縣府觀光處指出，清境高空觀景步道興建是考量疏解龐大遊客量，達到人車分道，可提高台14甲公路安全，也能帶動地方觀光發展；雙龍瀑布七彩吊橋則是看準瀑布水源終年豐沛，峽谷地形刺激壯闊，可望成觀光熱點，同時串連周邊景點。

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「正確評估建置，熱度就能持續加溫」觀光處表示，清境高空步道、雙龍瀑布吊橋均評估周邊即熱絡景區，因此依現有自然資源以全新元素興設，是增加熱點讓遊客選擇做行程搭配，因此與靠單一景點撐營運，熱潮退就倒的景點不同。