不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用
2019-10-23 18:03
聯合報 記者賴香珊
／南投即時報導
國內景觀吊橋觀光熱潮不再，南投縣仁愛鄉清境高空觀景第2期步道卻將在30日啟用，信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區則預計在明年元旦開幕；而面對吊橋熱潮逐年退燒，縣府則表示「完全不擔心」，因事前評估、後續營運均經全面性考量。
縣府觀光處指出，清境高空觀景步道興建是考量疏解龐大遊客量，達到人車分道，可提高台14甲公路安全，也能帶動地方觀光發展；雙龍瀑布七彩吊橋則是看準瀑布水源終年豐沛，峽谷地形刺激壯闊，可望成觀光熱點，同時串連周邊景點。
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「正確評估建置，熱度就能持續加溫」觀光處表示，清境高空步道、雙龍瀑布吊橋均評估周邊即熱絡景區，因此依現有自然資源以全新元素興設，是增加熱點讓遊客選擇做行程搭配，因此與靠單一景點撐營運，熱潮退就倒的景點不同。
而在先天條件優異下，後續以配套和服務幫景點維持熱度，甚至加溫，像清境停車空間不足，縣府因此規劃興建立體停車場，也凍漲票價吸客；另雙龍瀑布路幅小、交通不便就加強規畫接駁支應載運，縣府因此完全不擔心將啟用的2期步道及吊橋營運。
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