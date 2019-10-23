中一中停車場爭議 前交通局長王義川喊不知情挨批卸責
2019-10-23 18:02
聯合報 記者喻文玟
／台中即時報導
台中一中操場暨新建停車場案持續發酵，引起前、後市府交火。台中市交通局前局長王義川在臉書指出，「是誰決定要挖台中一中操場當停車場？」表示自己不知情，「盧市府計畫變更要溝通」。現任交通局長葉昭甫表示，去年8月收到中一中「停車場基地變更至北側操場下方」公文說明。
中一中地下停車場案原本是和莊敬樓改建一起進行，後來才知前瞻建設預算只能用在交通項目，不能改建校舍，預算使用有期限。校方向林佳龍爭取重建莊敬樓經費，但未獲同意；最後請建築師重新規畫決議「停車場基地變更至北側操場下方」。
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中一中去年6月校務會議通過「基地變更至操場下方」、8月行文給台中市交通局。去年11月交通局招標「專案管理採購案」，今年5月再招標「工程委託規畫設計」。
換句話說，前、後市府均知悉中一中停車場案，但都沒有介入或主導「基地變更」。
停車場年底前將動工，老師、家長、學生才知「要挖整個操場」、工期450天，引爆反彈，怒斥校內沒有充分溝通。多名老師表示，去年6月不知若用停管基金興建，學校沒有使用主導權，也不知工程規模和影響；行政單位表示，校方也不熟市府停管基金的規定。
有老師發文呼籲，「教育不是政治的工具，不是市政府謀財之道」，「創校先賢捐地捐錢興學，就只是單純辦學，為什麼不能只是單純的卓越高中，非得跟停車場綁在一起」。
校長陳木柱目前人在法國教育交流，預定10月29日召開校務會議，重新凝聚校內共識。
對於前交通局長王義川說「操場當停車場不知情」，多名綠營議員看到公文後多不表達意見。不願具名的議員說，未請辭或交接就是局長身分，公文去年8月送至交通局，王理應知情。
國民黨議員李中說，公文寫得很清楚「基地變更」，說不知情有點離譜；議員黃健豪說，公文白紙黑字日期很清楚，王義川臉書貼文想把責任推給別人，那先釐清前交通局內部責任，是誰當時溝通出問題？
交通局長葉昭甫說，公共建設需符合民意，不論改建莊敬樓或操場市府均以「尊重校方、學生為本」，盼學校整合師生與家長意見，將全力協助。
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