稻草藝術結合音樂 來田中過文藝周六

2019-10-23 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



今年彰化縣田中鎮農會因經費不足停辦大型稻草人藝術節，改以音樂饗宴結合稻草藝術方式，舉辦「米樂稻浪音樂饗宴」，邀請民眾這周六、10月26日來田中，欣賞百年茄苳夫妻樹和小型的稻草藝術品，同時聆聽美妙的樂音，度過悠閒的假期。

過去三年，田中鎮農會都舉辦大型的稻草藝術節活動，在地方上也打響名號，更吸引許多外地遊客特地來此一遊。但今年因為經費不足，田中鎮農會毅然決然改變活動方式，改走「小而美」的文青路線，特意挑選田中鎮內環境優美的景點「老樹公園」舉辦音樂會，且並未完全放棄稻草藝術，而是請家政班製作小巧精緻的稻草人、稻草編製成的小豬等稻草藝術品，並請藝術家以稻草編製的方式，做出平台鋼琴、爵士鼓和大提琴，擬真的程度連踏板都不放過，民眾真的可以坐下來盡情敲打一番，想像自己成為帥氣鼓手。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不只是欣賞美景，田中鎮農會邀請了台北師大極度銅管五重奏、詹姆士樂團表演及在地學校新民國小弦樂團、宸箏古箏樂團，在綠油油的草地上演出，民眾可以一邊逛著旁邊的攤位、品嘗美食，同時欣賞音樂，享受悠閒的秋日時光。