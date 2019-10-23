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稻草藝術結合音樂 來田中過文藝周六

2019-10-23 17:55聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

今年彰化縣田中鎮農會因經費不足停辦大型稻草人藝術節，改以音樂饗宴結合稻草藝術方式，舉辦「米樂稻浪音樂饗宴」，邀請民眾這周六、10月26日來田中，欣賞百年茄苳夫妻樹和小型的稻草藝術品，同時聆聽美妙的樂音，度過悠閒的假期。

過去三年，田中鎮農會都舉辦大型的稻草藝術節活動，在地方上也打響名號，更吸引許多外地遊客特地來此一遊。但今年因為經費不足，田中鎮農會毅然決然改變活動方式，改走「小而美」的文青路線，特意挑選田中鎮內環境優美的景點「老樹公園」舉辦音樂會，且並未完全放棄稻草藝術，而是請家政班製作小巧精緻的稻草人、稻草編製成的小豬等稻草藝術品，並請藝術家以稻草編製的方式，做出平台鋼琴、爵士鼓和大提琴，擬真的程度連踏板都不放過，民眾真的可以坐下來盡情敲打一番，想像自己成為帥氣鼓手。

不只是欣賞美景，田中鎮農會邀請了台北師大極度銅管五重奏、詹姆士樂團表演及在地學校新民國小弦樂團、宸箏古箏樂團，在綠油油的草地上演出，民眾可以一邊逛著旁邊的攤位、品嘗美食，同時欣賞音樂，享受悠閒的秋日時光。

田中鎮農會總幹事曾招英說，每年底舉辦稻草節活動慶祝豐收，也是慰勞農民一年的辛勞，雖然今年活動舉辦時，水稻尚未收割，但是在稻浪中欣賞音樂與美景，也是田中鎮難得的享受。同時田中鎮農會也舉辦「稻米界的奧斯卡頒獎典禮」，以高科技的3D列印技術製作獨一無二、有得獎者個人立體像的「小金人」獎座，將頒發給臺灣稻米鄉鎮賽前三名獲獎者。

田中鎮農會總幹事曾招英請來藝術家製作精美的稻草樂器藝術品，這套爵士鼓真的能打擊。...
田中鎮農會總幹事曾招英請來藝術家製作精美的稻草樂器藝術品，這套爵士鼓真的能打擊。記者凌筠婷／攝影
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「米樂稻浪音樂饗宴」這周六將在田中鎮老樹公園舉辦，邀請民眾來聽音樂吃美食。記者凌...
「米樂稻浪音樂饗宴」這周六將在田中鎮老樹公園舉辦，邀請民眾來聽音樂吃美食。記者凌筠婷／攝影
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今年的稻草藝術走「小而美」路線，由農會家政班製作許多富有巧思的作品。記者凌筠婷／...
今年的稻草藝術走「小而美」路線，由農會家政班製作許多富有巧思的作品。記者凌筠婷／攝影
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田中鎮有「米倉」之稱，產出許多品質良好的稻米，田中鎮農會將其設計成精美的禮盒。記...
田中鎮有「米倉」之稱，產出許多品質良好的稻米，田中鎮農會將其設計成精美的禮盒。記者凌筠婷／攝影
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田中鎮老樹公園環境優美，還有兩棵百年茄苳夫妻樹。記者凌筠婷／攝影
田中鎮老樹公園環境優美，還有兩棵百年茄苳夫妻樹。記者凌筠婷／攝影
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