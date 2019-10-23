南投偏鄉小學種香蕉 扶輪社助教學改造成加工廠

2019-10-23 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣中寮鄉是國內產銷香蕉的重鎮，而為讓當地學童瞭解地方產業，甚至從小扎根育成人才，當地清水國小在台中南區扶輪社協助下，運用創意多元化教學進行「香蕉產業創新翻轉教育計畫」，盼結合地方農產及加工，同時帶動社區發展。

清水國小指出，南投縣香蕉生產量排行全國第三，而中寮是縣內最大產地，校方因此運用在地特色安排課程，去年先在校內開闢蕉園，帶著學生施肥、疏果等，今年規畫做農產加工，因此在扶輪社協助下啟動「香蕉產業創新翻轉教育計畫」。

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國際扶輪3461地區總監謝東隆說，台中南區扶輪社從921後就關注中寮地區，每年都投入服務援助，今年知道清水國小有課程教育需求，因此出錢出力幫忙購置硬體設備，同時也設置社區服務團，提供該校及當地社區及時服務的需求。

清水國小校長田志順提到，台中南區扶輪社串聯友社贊助40萬元協助建置熟成、冷藏、乾燥等硬體設備，讓學童將香蕉實作加工成果乾、蛋糕等商品，從中思考故鄉產業發展與未來，加深對地方特色產品文化內涵，有助於創新在地產業發展。