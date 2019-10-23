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南投偏鄉小學種香蕉 扶輪社助教學改造成加工廠

2019-10-23 16:42聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣中寮鄉是國內產銷香蕉的重鎮，而為讓當地學童瞭解地方產業，甚至從小扎根育成人才，當地清水國小在台中南區扶輪社協助下，運用創意多元化教學進行「香蕉產業創新翻轉教育計畫」，盼結合地方農產及加工，同時帶動社區發展。

清水國小指出，南投縣香蕉生產量排行全國第三，而中寮是縣內最大產地，校方因此運用在地特色安排課程，去年先在校內開闢蕉園，帶著學生施肥、疏果等，今年規畫做農產加工，因此在扶輪社協助下啟動「香蕉產業創新翻轉教育計畫」。

國際扶輪3461地區總監謝東隆說，台中南區扶輪社從921後就關注中寮地區，每年都投入服務援助，今年知道清水國小有課程教育需求，因此出錢出力幫忙購置硬體設備，同時也設置社區服務團，提供該校及當地社區及時服務的需求。

清水國小校長田志順提到，台中南區扶輪社串聯友社贊助40萬元協助建置熟成、冷藏、乾燥等硬體設備，讓學童將香蕉實作加工成果乾、蛋糕等商品，從中思考故鄉產業發展與未來，加深對地方特色產品文化內涵，有助於創新在地產業發展。

台中南區扶輪社長謝順民說，今年除透過台中台美、南門、惠來、南光、馬拉松、東昇、台北七星、日本越谷南等8社支持籌募經費外，也特別在當地成立RCC社區服務團，以自身之力再串聯社區民眾共同協助學校推展教育讓該計畫永續發展。

南投縣中寮鄉清水國小今年啟動香蕉產業創新翻轉教育計畫，台中南區扶輪社則協助籌募建...
南投縣中寮鄉清水國小今年啟動香蕉產業創新翻轉教育計畫，台中南區扶輪社則協助籌募建置加工設備。記者賴香珊／攝影
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南投縣中寮鄉清水國小今年啟動香蕉產業創新翻轉教育計畫，台中南區扶輪社則協助籌募建...
南投縣中寮鄉清水國小今年啟動香蕉產業創新翻轉教育計畫，台中南區扶輪社則協助籌募建置加工設備。記者賴香珊／攝影
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南投縣中寮鄉清水國小透過香蕉產業創新翻轉教育計畫，將校內種植的香蕉加工成果乾、蛋...
南投縣中寮鄉清水國小透過香蕉產業創新翻轉教育計畫，將校內種植的香蕉加工成果乾、蛋糕等產品。記者賴香珊／攝影
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南投縣中寮鄉清水國小透過香蕉產業創新翻轉教育計畫，將校內種植的香蕉加工成果乾、蛋...
南投縣中寮鄉清水國小透過香蕉產業創新翻轉教育計畫，將校內種植的香蕉加工成果乾、蛋糕等產品。記者賴香珊／攝影
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香蕉翻轉教育

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