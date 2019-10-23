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離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28聯合報 記者林敬家／即時報導

沃旭能源公司、CIP哥本哈根風能開發公司、中能發電公司以及海龍離岸風電公司等4家...
沃旭能源公司、CIP哥本哈根風能開發公司、中能發電公司以及海龍離岸風電公司等4家業者今天宣布捐贈3.3億營養午餐費。記者林敬家／攝影
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彰化外海有優質的風場開發條件，外商積極在彰化推動離岸風電開發計畫，4家開發商對地方釋出善意，今天宣布明年起聯合捐贈沿海鄉鎮伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉及大城鄉等6鄉鎮國中小營養午餐費用，金額達3.3億元，可供46校約1萬6700多名學生3年營養午餐所需費用，減輕縣府和家長負擔。

參與彰化離岸風電計晝的沃旭能源公司、CIP哥本哈根風能開發公司、中能發電公司以及海龍離岸風電公司等4家業者高階主管今天與縣長王惠美到王功國小與學生一起享用營餐午餐，彰化縣國中小目前實施免費營養午餐，且不斷提升食材品質，縣府一年需編列約8億元經費，對財政是不小負擔。

彰化縣長王惠美說，開發商在風場還沒營運前率先回饋鄉里，這是一個開始，希望業者在建設過程中多與縣內廠商合作，增加縣民就業機會，一起努力讓彰化成為潔淨、有特色的縣市。

彰化縣長王惠美上任以來不斷強調離岸風電開發須對彰化縣有實際助益，她表示，離岸風電建設最受影響的還是漁民，縣府很尊重漁會的態度並關心漁民生計，開發商應持續和漁會溝通，讓產業發展、漁民生計和生態能夠和諧。

王惠美也指出，現在只是一個開始，要再觀察開發商的表現，開發的相關期程部分在中央審理，屬於縣府權責會協助配合，希望業者發電運轉後能對地方釋出善意，更有助彰化。

開發商這兩年積極經營地方，到宮廟、社區辦理說明會，編教材到學校舉辦科學工作坊，贊助地方路跑與公益活動，甚至在鄉鎮規畫搭建特色遊戲場，並招募地方子弟創造就業機會，但在彰化外海第一階段最快完工商轉的風場須到2022年，到時才會有協金挹注地方，業者為讓縣府更有感，率先提出營養午餐經費協助。

沃旭能源資深策略專案經理Michael Prutsh透過翻譯表示，目前在彰化的投資進度順利，近期開始展開陸上工程，許多台灣供應商也參與，風場營運後將持續25年、甚至30年，實效益會一直跟著地方政府、社區及地方供應商，創造許多商機。

CIP哥本哈根風能開發公司台灣區開發長許乃文也指出，和彰化共創共好是一定要做的事，這是一個正面的開始，未來會有很多長遠的合作。

沃旭能源公司、CIP哥本哈根風能開發公司、中能發電公司以及海龍離岸風電公司等4家...
沃旭能源公司、CIP哥本哈根風能開發公司、中能發電公司以及海龍離岸風電公司等4家業者今天宣布捐贈3.3億營養午餐費。記者林敬家／攝影
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沃旭能源公司、CIP哥本哈根風能開發公司、中能發電公司以及海龍離岸風電公司等4家...
沃旭能源公司、CIP哥本哈根風能開發公司、中能發電公司以及海龍離岸風電公司等4家業者今天與縣長王惠美到王功國小與學生享用營餐午餐。記者林敬家／攝影
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營養午餐王惠美離岸風電

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