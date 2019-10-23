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台中市定古蹟潭子農會穀倉明年修復 打造潭子文化花園

2019-10-23 14:46聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市潭子農會穀倉為市定古蹟，空間閒置多年，經立委洪慈庸爭取，文化部昨核定「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」，總經費1億7千萬元，文化部補助7千萬、交通部補助3千萬，中市府補助6150萬，潭子農會自籌850萬元，預計最慢明年6月動工，工期約3年，穀倉修復後，可望帶動潭子未來整體觀光發展。

洪慈庸指出，2011年鐵路高架化時穀倉部分建物被拆解，現在鐵路高架化已完成，搭配「潭心計畫」，穀倉有修復的急迫性。她上任後持續關心潭子高架化相關建設，先前也曾邀請文化部常務次長李連權、文化資產局古蹟聚落組、中市府文化局、文資處、潭子農會等相關單位代表進行會勘，成功爭取中央支持。

洪慈庸說，市府提出「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」，經文化部審查，因原提報計畫含有新建工程，但依照補助規定僅能補助原案修復部分，市府今年修正再提報計畫，文化部昨核定總經費1億7千萬元，文化部補助7千萬，交通部補助3千萬。

台中市文資處長李智富說，文化部昨核定「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」，中央補助共1億，市府出資6150萬，潭子農會自籌850萬元，預計最慢明年中旬動工，工期約3年。

洪慈庸說，潭子在地還有很多區域性的歷史文化據點，除了農會穀倉，還有摘星山莊、潭子國小日式宿舍等歷史建築；潭子農會穀倉修復工程地方已期盼多年，希望透過建築工程的修復，讓古蹟重生，打造潭子文化花園，成為市民活動新據點，帶動在地觀光發展。

潭子農會總幹事林淑茵表示，期待未來農會穀倉修復完成後，一樓可結合文化導覽，作為農產展售區，結合歷史文物展示空間，提升傳統產業觀光能量。

台中市潭子農會穀倉為市定古蹟，空間閒置多年，經立委洪慈庸爭取，文化部昨核定「台中...
台中市潭子農會穀倉為市定古蹟，空間閒置多年，經立委洪慈庸爭取，文化部昨核定「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」。圖／洪慈庸辦公室提供
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台中市潭子農會穀倉為市定古蹟，2011年鐵路高架化時穀倉部分建物被拆解，現在鐵路...
台中市潭子農會穀倉為市定古蹟，2011年鐵路高架化時穀倉部分建物被拆解，現在鐵路高架化已完成，搭配「潭心計畫」，穀倉有修復的急迫性。圖／洪慈庸辦公室提供
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修復文化部古蹟

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