不是虧損？中寮龍鳳瀑布空中步道封園真正原因曝光
2019-10-23 14:09
聯合報 記者賴香珊
／南投即時報導
南投縣中寮鄉龍鳳瀑布空中步道近期貼出公告，稱因安全性及虧損問題，從本月底（31日）起停止對外營運，地方譁然，憂恐成蚊子設施；公所今解釋，虧損並非閉園主因，而是橋梁結構有裂縫，因此將先封閉並修復，之後可能會委外經營。
「虧損是事實，但不是休園主因。」中寮鄉長廖宜賢說，現在遊客真的不多，但園區至少要派5人看顧，每月虧損5至10多萬元不等，對公所財政是沉重負擔，近期更發現橋體結構出現裂縫，經結構技師巡檢確認有安全疑慮，評估須修復，
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中寮公所表示，除橋體結構有龜裂外，步道園區附近聯外道路的邊坡擋土牆也出現崩裂得一併處理，但光是橋體修復經費就要200多萬元，再加上修路費用，公所根本無力負擔，日前在鄉代會提案討論後決定公告從31日起停止對外營運。
廖也提到，目前雖因橋體結構安全及經費問題休園，但也已向水土保持局提計畫爭取修復，而在等待經費到位且修復期間，公所會持續研議經營模式，改善人氣難持續狀況，近期也有地方協會密集接洽盼接手，因此未來也不排除委外經營。
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