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台中國際舞蹈嘉年華擴大舉辦 劉真大跳台中城市舞宣傳

2019-10-23 13:03聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

2019台中國際舞蹈嘉年華活動橫跨雙周末，自10月25至27日及11月1日至3日，於文心森林公園、美術園道、夏綠地公園三大場地盛大展開。今年廣邀西班牙、比利時、日本、韓國及台灣等國際舞團輪番上陣，近60場次的舞蹈演出，一起舞動台中。

中市府觀光旅遊局今天舉行「2019台中國際舞蹈嘉年華」記者會，除邀請國標舞女王劉真領跳台中城市舞外，「極至體能舞蹈團」舞者用「向前走」的活力奔放及團員間的精準默契，邁開步伐向前舞動，象徵台中的進步，也為台中國際舞蹈嘉年華揭開序幕。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，台中國際舞蹈嘉年華今年邁入第4年，過去叫做「台中國際踩舞祭」，今年正式更名為「台中國際舞蹈嘉年華」，因為愈在地愈國際，要把台中的特色都展現在全世界面前。今年也擴大舉辦，往年只有4天，今年擴大到舉行6天，希望為台中市帶來更多觀光人潮。

中市府觀旅局指出，活動前在全台北中南連線快閃共舞，活動正式開始期間，則由亞洲與歐洲等國際知名表演舞團帶來一系列精彩演出，包含10月25及27日西班牙反向垂直舞團在台中老虎城、國美館牆面上演令人屏息讚嘆的空中芭蕾；10月25至27日比利時托爾高空劇院透過舞蹈戲劇表演，引領群眾進入童話世界般的魔幻夜空；11月2日「踩街嘉年華」重現日本YOSAKOI熱鬧慶典舞蹈，由北海道「北昴」、名古屋「笑”」、「淑德大學鳴踊」及韓國「A UL」等展現激昂熱情，舞動力與美。

觀旅局表示，國內各優秀表演團隊也不惶多讓，全力共襄盛舉，包含原住民、新住民及深耕在地的表演藝術社團，展現極致體能與體態之美，或結合現代創意、融合民俗風情，各種舞蹈類型，透過舞者們賣力表演，將台中的陽光活力傳遞給每一位民眾，呈現「全民共舞」的舞蹈嘉年華氛圍。

2019台中國際舞蹈嘉年華活動橫跨雙周末，自10月25至27日及11月1日至3日...
2019台中國際舞蹈嘉年華活動橫跨雙周末，自10月25至27日及11月1日至3日，於文心森林公園、美術園道、夏綠地公園三大場地盛大展開。記者余采瀅／攝影
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中市府觀光旅遊局今天舉行「2019台中國際舞蹈嘉年華」記者會，邀請國標舞女王劉真...
中市府觀光旅遊局今天舉行「2019台中國際舞蹈嘉年華」記者會，邀請國標舞女王劉真領跳台中城市舞，為台中國際舞蹈嘉年華揭開序幕。記者余采瀅／攝影
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