日月潭周日熱血開跑！ 世界馬拉松分齡賽台灣站

2019-10-23 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



第七屆的日月潭環湖馬拉松，今年同時成為亞培世界馬拉松大滿貫（AbbottWMM）分齡賽台灣站唯一賽事，已吸引超過 5500 位跑者報名，其中包含來自 33 個國家地區 585 名國際選手，可見日月潭的魅力在國內外跑者間均有相當大的吸引力。

南投縣教育處表示，今年報名42公里全程馬拉松的跑者有1000多名，參加29公里超半馬挑戰組的有3500多名跑者，參加6公里健走組的朋友逾1000多位。

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主辦單位指出，亞培世界馬拉松大滿貫舉辦分齡賽，是針對40歲以上跑者所建立的賽事系統。40歲以上跑者可於一年積分期限中參加全球175場資格賽，以兩場最高的個人積分登錄世界積分排名，爭取跑進世界六大馬的殿堂。

日月潭環湖馬拉松新增的6公里健走組別，讓跑馬拉松的親友及遊客也有機會淺嘗日月潭之美，也吸引不少身心障礙者家庭報名參賽，讓腦性麻痺、發展遲緩的「慢飛天使」孩童們更多機會接觸大自然與人群。目前已有24組家庭48人報名，連同加油團達百人之譜。