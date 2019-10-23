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台中市定古蹟潭子農會穀倉 獲中央補助1億修復

2019-10-23 10:45中央社 台中23日電

台中市潭子農會穀倉為市定古蹟，空間閒置多年，緊鄰潭子火車站、潭雅神綠園道，中央補助新台幣1億元，協助穀倉完善修復，保留歷史建築，帶動潭子整體觀光發展。

無黨籍立委洪慈庸今天表示，鐵路高架化時，穀倉部分建物被拆解，鐵路高架化已完成，搭配「潭心計畫」，穀倉有修復的急迫性。

洪慈庸指出，原市府所提出「台中市市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案」經文化部審查，因原提報計畫含有新建工程，依照補助規定僅能補助原案修復部分。108年度市府修正再提報計畫，文化部核定總經費1億7000萬元，文化部補助7000萬元，交通部補助3000萬元，中央補助共1億元。

潭子地區擁有許多歷史文化據點，除農會穀倉，還有摘星山莊、潭子國小日式宿舍等歷史建築；洪慈庸表示，潭子農會穀倉修復工程，地方已期盼多年，希望透過建築工程的修復，讓古蹟重生，打造潭子文化花園，成為市民活動新據點，帶動在地觀光發展。

潭子農會總幹事林淑茵說，期待未來農會穀倉修復完成後，一樓可結合文化導覽，作為農產展售區，結合歷史文物展示空間，提升傳統產業觀光能量。

修復歷史建築洪慈庸
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