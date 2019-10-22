公園運動遊樂設施欠保養 伸港鄉公所喊窮

2019-10-22 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣伸港鄉文學公園內還有可愛的船型溜滑梯，也設計了小朋友愛玩的沙坑，但沙坑被批太小又太高有點危險。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 彰化縣伸港鄉新市鎮社區公園運動設施生鏽、棧板也毀損都有危險性，而今年剛落成的文學公園內的船型溜滑梯沙坑被批太高又小，縣議員賴清美說，各鄉鎮公園應增加實用性遊樂設施，也應定期保養提升安全性，建議縣府應補助各鄉鎮公所加強維護公園設備。

賴清美說，最近有民眾反映伸港衛生所旁的新市鎮社區公園運動設施生鏽，根本沒人要去用了，她前往查看不僅原本大家喜歡用的運動設施生鏽，就連木棧板都掀起來，很可能會絆倒人很危險。

而今年伸港鄉剛落成的文學公園特別設計的轉動愛情滾輪，因內裝鐵珠，曾被居民抱怨太吵，後又改設計，文學公園內還有船型溜滑梯，也設計了小朋友愛玩的沙坑，但賴清美說，沙坑太小又太高實在危險，而且連文學公園內也有運動設施壞了圍起來，未來各公所在更新設備實在應注意實用性和安全問題。

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伸港鄉公所建設課長黃文騰說，鄉鎮公所經費有限，只能逐年編列預算更新設施， 伸港郷內有12座公園，今年編列約30萬元做設備定期維修更新，由於中央要求未來要提升公園設施安全性，明年增編預算100萬元將進行文學公園、伸港公園等舊設施更新。

彰化市八卦山風景區平日休閒運動人口多，彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，一年維護更新木棧道、步道舖面等設施維護經費約290萬元。