台南為減空汙再推新計畫 空汙時連路面工程都禁止

2019-10-22 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



為了減緩空汙傷害，台南市環保局今天再推「亮麗晴空+」計畫，從明年1月起，只要空汙警報連續兩天紅害，市區裡的道路施工、吹葉機等都將暫停，此外，只要有紫爆等級以上的空汙，民眾都將可從手機裡接到推播，提醒注意，市府希望能持續努力，在115年時達到全年藍天（AQI≦100）日數比例82%的目標。

環保局今天在市政會議中提出新的計畫，而台南市配合環保署的政策，從103年起推動亮麗晴空，近6年平均的空汙指數，已改善19%，而今年1到9月細懸浮微粒（PM2.5）濃度21.4 μg/m3，是歷年同期最低，市長黃偉哲則希望能夠再精進，滿足市民的希望。

環保局表示，亮麗晴空plus計畫中，將再推出7項新的措施，包括將原本建置在各地的微型感測器，從目前的100個點，逐步增加到800點，主要分布在工業區、交通要道等，以確實掌握汙染源，同時再搭配新增108處的氣象儀， 精準了解汙染物擴散情況。

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而從明年1月起，只要發布空汙警報紅害連續兩天以上，不僅市區裡的道路刨除等工程將暫停，環保局使用的吹葉機也暫停，避免更多的揚塵；而未來市府各項工程中使用到的柴油器械等，也都必須經過檢驗，取得自主管理標章，公車的電動車也將從現有的18輛，到2024年增加到180輛。

此外，在加油站油氣逸散方面，環保局表示，目前雖然有規定油槍必須有油氣回收、油槽也必須有真空壓力閥等，但仍難免有逸散情況，稽查人員將結合紅外線顯像儀，實地檢測逸散是否超標，這也是過去沒有做過的部分。

今年7月間災害防救法修正，將空汙也納入，今年冬天將首次上路，未來只要有達到紫爆等級的空汙，該空汙測站方圓20公里的民眾，都將經由手機接到通知，環保局表示，還將加強在學校設置綠籬，全面防堵空汙對學生的傷害。