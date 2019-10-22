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社福單位和政治獻金搶勸募 南台中家扶年終要募200萬

2019-10-22 18:25聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

年終將至，今年有立委、總統大選，社福單位要和政治獻金搶勸募。南台中家扶中心「冬季跳蚤市場」率先開跑，今年目標200萬元要扶助900個家庭。

南台中家扶主任王金敦說，12月14日在大仁國小登場，即日起對外募集愛心攤主、義賣品，預計籌募200萬元，要幫助900戶、1500名扶助兒，每一戶將贈送價值1200元的「電鍋或電磁爐、搭配生活物資」福袋、扶助金，讓弱勢家庭好過年。

家扶招募的義賣物資捐贈謝絕二手衣物、過期雜誌、教科書、參考書等，整理後可送至南台中家扶中心：台中市西屯區甘肅路一段67號，捐贈者需簽署「義賣同意書」才能收作義賣使用，建議捐贈類別包括小家電、家庭飾品、生活用品、禮物贈品、圖書玩具等，若如果不確定捐贈的物品是否符合需要，可電洽（04）23131234，避免辜負心意。

王金敦說，目前扶助家庭以單親、隔代教養、清寒弱勢為主，多數扶助家庭都住在窄小套房，一家四口、五口「蝸居」，簡陋的電鍋或卡式瓦斯爐，安全堪慮。

70歲的阿蓮阿嬤隔代教養孫子小祥，兩人都靠社會救助，小套房沒有廚房，阿嬤把小桌子當作廚房放置電鍋、小烤箱、小煎鍋，唯一能接觸到陽光的陽台也成了置物空間。

還有一戶扶助家庭也讓社工印象深刻，國二的小欣有一弟、一妹，一家五口擠在一間套房，去年7月繼父車禍現在靠呼吸器維持生命，媽媽獨自扛起家計，但學經歷不高只能做清潔工作，現在要照顧父親、又要負擔孩子的學費，相當辛苦。

南台中家扶說，即日起對外募集12月14日的愛心攤主、義賣物資，每攤設攤費800元，義賣結束後每攤扣除必要支出後捐贈2000元以上，將開立正式收據。

阿蓮阿嬤已70多歲、健康狀況不佳，目前獨自隔代教養孫子「蝸居」在小套房，家扶中心...
阿蓮阿嬤已70多歲、健康狀況不佳，目前獨自隔代教養孫子「蝸居」在小套房，家扶中心今年要寒冬送暖準備家電福袋。圖／南台中家扶中心提供
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南台中家扶中心「寒冬送暖」募集開跑，今年要幫助900戶，希望募集福袋「電鍋或電磁...
南台中家扶中心「寒冬送暖」募集開跑，今年要幫助900戶，希望募集福袋「電鍋或電磁爐搭配生活物資」給扶助家庭。圖／南台中家扶中心提供
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義賣家扶中心隔代教養
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