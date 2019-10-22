「益品書屋」進駐偏遠小學辦書展 開放鄉親閱讀

2019-10-22 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化二林鎮香田國小以食農教育與香田米聞名全國，雖是偏遠小學，但用心經營被看見，「益品書屋」精選400多本書今天首度進駐香田國小學校社區共讀站舉辦「餐飲，翻轉孩子的未來」書展，鼓勵學生從書本閱讀培養自己的興趣，增獨立思考能力。

王品創辦人戴勝益2017年創立「益品書屋」，在全國各地大專院校、公共圖書館及國家歌劇院舉辦巡迴書展，這次首度到彰化縣也是第一次在國小巡展，彰化縣長王惠美今天與戴勝益一起向學童說故事「元氣米米的心願」，分享稻米成長的過程，鼓勵孩子多吃米飯，珍惜每一粒米飯，校方配合書展，準備在地米食料理，讓餐飲閱讀與米食料理結合，讓社區民眾在書香、飯香中享受閱讀。

戴勝益說，3C產品只能資訊傳遞，唯有「閱讀」才能增加文化的厚度，因此義不容辭推廣閱讀，這次書展的主題就是翻轉孩子的未來，希望偏遠社區民眾有更多閱讀機會，尋找下一個王品創辦人，他也肯定彰化農產，「王品旗下的品田牧場就是用彰化的稻米。」

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王惠美說，香田國小本來只有30多名學生，校長用心將學校結合地方特色，現在有60多位學生，學校推動食農教育非常成功，這次的巡迴書展有各國餐飲料理書籍，鼓勵鄉親多來看看走走，從書籍獲取知識。