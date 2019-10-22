推動地方創生 福興鄉與大葉大學、政大聯手
2019-10-22 16:41
聯合報 記者凌筠婷
／彰化即時報導
行政院長賴清德宣布2019年是地方創生元年，彰化縣共有19個鄉鎮被列入創生發展優先推動地區，希望地方創生能吸引地方青年回流，均衡台灣的城鄉發展。彰化縣福興鄉公所率先和大葉大學、國立政治大學簽立了地方創生計畫合作意向書，未來將共同向國家發展委員會提出創生計畫案，希望協助福興鄉產業升級，預計能創造上千個工作機會。
福興鄉鄉長蔣煙燈指出，福興鄉十年來人口流失比例近4 %，並於民國104年開始，扶老比例超越扶幼比例，邁向老人化鄉鎮，因此積極加入創生計畫，希望能帶動人口成長，公所近期積極推動社區營造，發展「一村一特色」，同時輔導在地農漁牧產業升級，規畫結合福寶酪農專區、福寶濕地生態廊道，與鹿港連線發展觀光休閒產業，期望吸引青農返鄉創業。
大葉大學校長梁卓忠表示，近年因為人口老化、產業外移，地方人口也逐漸流失，因此國發會從去年提出地方創生計畫，而大葉大學一直推動產學合作與深耕在地，因此特別整合學校資源，希望幫助地方創生。福興鄉公所與大葉大學、政治大學經過多次三方會談之後，決定推動「傢俱專區智慧升級、農漁牧產智慧六級化、智慧扶老長照示範點、鄉村優化智慧小旅行」四個大方向的執行目標，並希望透過地方品牌建立、開發專屬APP，以及家具產業的智慧行銷和技術升級，期望四年內能增加總人口數2千5百人，並創造上千個工作機會。
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