翁美春挑戰騎鐵馬24公里 民進黨議員陪騎「出任務」

2019-10-22 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



台中市立委第8選區參選人翁美春，今天在民進黨籍市議員謝志忠、蔡成圭、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源及前立委簡肇棟與前市議員張芬郁夫婦陪同下，一起到東豐綠廊騎自行車，一行人從豐原到東勢，來返共24公里，展現團結氣勢，誓言2020要打贏選戰。

翁美春表示，山城是民進黨艱困選區，面對強棒，她會更加努力打拚，為展現必勝信心，自東豐綠色走廊朴子口車站出發，騎到終點站東勢客家文物館，全程約12公里，來返共24公里，雖然路途漫長，很耗體力，但她堅持以騎自行車的耐力承擔，她有信心打贏選戰。

謝志忠說，許多議員一起陪同翁美春「出任務」，自全台灣最美的東豐鐵馬道出發，由豐原騎自行車到東勢，代表從豐原拚到東勢，再從東勢拚回豐原。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡成圭也說，山城已經很久沒有民進黨立委，當地許多攸關中央建設與服務案件，處理起來很棘手、困難重重，希望支持翁美春當選，讓綠色服務成一連線。

邱素貞稱讚翁美春以親和力著稱，擔任13年的議員，為人熱心和善，熟稔地方大小事，跨區服務案件不斷，常被支持者笑說是「不分區議員」，地方紅、白帖場合都可以看到身影，政治爆發力，不容小覷。