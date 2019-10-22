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翁美春挑戰騎鐵馬24公里 民進黨議員陪騎「出任務」

2019-10-22 15:34聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市立委第8選區參選人翁美春，今天在民進黨籍市議員謝志忠、蔡成圭、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源及前立委簡肇棟與前市議員張芬郁夫婦陪同下，一起到東豐綠廊騎自行車，一行人從豐原到東勢，來返共24公里，展現團結氣勢，誓言2020要打贏選戰。

翁美春表示，山城是民進黨艱困選區，面對強棒，她會更加努力打拚，為展現必勝信心，自東豐綠色走廊朴子口車站出發，騎到終點站東勢客家文物館，全程約12公里，來返共24公里，雖然路途漫長，很耗體力，但她堅持以騎自行車的耐力承擔，她有信心打贏選戰。

謝志忠說，許多議員一起陪同翁美春「出任務」，自全台灣最美的東豐鐵馬道出發，由豐原騎自行車到東勢，代表從豐原拚到東勢，再從東勢拚回豐原。

蔡成圭也說，山城已經很久沒有民進黨立委，當地許多攸關中央建設與服務案件，處理起來很棘手、困難重重，希望支持翁美春當選，讓綠色服務成一連線。

邱素貞稱讚翁美春以親和力著稱，擔任13年的議員，為人熱心和善，熟稔地方大小事，跨區服務案件不斷，常被支持者笑說是「不分區議員」，地方紅、白帖場合都可以看到身影，政治爆發力，不容小覷。

翁美春強調，去年民眾以選票教訓民進黨，恨鐵不成鋼，但大家不要被韓國瑜「拼經濟」、「發大財」的口號欺騙，台灣若失去了主權，沒有自由及民主，因此她喊出「守護台灣，建設有春」口號，就要進入國會捍衛台灣的主權，為台中發聲，讓台中更好。

台中市立委第8選區參選人翁美春，今天在市議員謝志忠、蔡成圭、邱素貞、蕭隆澤、陳淑...
台中市立委第8選區參選人翁美春，今天在市議員謝志忠、蔡成圭、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源及前立委簡肇棟與前市議員張芬郁夫婦陪同下，一起到東豐綠廊騎自行車，從豐原到東勢來返共24公里，展現團結氣勢。記者余采瀅／攝影
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台中市立委第8選區參選人翁美春，今天在市議員謝志忠、蔡成圭、邱素貞、蕭隆澤、陳淑...
台中市立委第8選區參選人翁美春，今天在市議員謝志忠、蔡成圭、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源及前立委簡肇棟與前市議員張芬郁夫婦陪同下，一起到東豐綠廊騎自行車，從豐原到東勢來返共24公里，展現團結氣勢。記者余采瀅／攝影
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