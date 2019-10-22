地價稅下月1日開徵 彰化縣今年可拔鵝毛21億元

2019-10-22 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



今年地價稅從11月1日開徵，彰化縣地方稅務局表示，繳納期限至11月30日，30日剛好是周六假日，順延到周一的12月2日，請民眾收到稅單後，務必在期限內繳納，以免逾期被加徵滯納金，最重罰到15%稅金。

彰化縣地方稅務局表示，稅務局根據公告地價計算地價稅，今年全縣開徵戶數約42萬8000多戶，稅額約21億7千多萬元，因土地持有坪數不一、稅率高低有別，每戶稅額不一，平均稅額5000元，主要大戶都集中坐擁大批房地的企業主，大樓、公寓及個體戶等繳納金額大都在幾百元到千元之內。

地政處指出，彰化縣公告地價從去年（2018）開始，從原本的每3年調整一次改為每2年調整一次，去年公告今年不調漲，今年公告價格全縣7282個地價區段，其中，7273個區段持平、9個區段下跌，實際調降0.02％，「幾乎沒有什麼變動！」

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稅務局地價科表示，地價稅繳納方式很多，除可持稅單到金融機構繳納外，也可到便利商店（稅額2萬元以下）繳納或利用自動櫃員機、信用卡及晶片金融卡網際網路轉帳等方式繳納。