不忘幼年孤苦貴人相助 蔡志宏打造南瓜屋感恩

2019-10-22 12:41 中央社 台中22日電



南瓜屋老闆蔡志宏對南瓜徹底著迷，22年來，兩家店共收藏超過6,000多件南瓜藝品。記者宋健生/攝影 分享 facebook 在台中市美術館綠園道及勤美綠園道道都可看到一家充滿童趣的南瓜屋餐廳，老闆蔡志宏提起創業過程，是因幼年住在孤兒院時過感恩節的心情，南瓜成了童年快樂的回憶。

蔡志宏今天接受採訪時指出，6歲時失去父親，媽媽為了賺錢養活他與弟弟，不得已將兄弟2人寄養在教會成立的孤兒院，小小年紀的他，就一直期待長大賺錢讓一家人團聚。

他說，由於自己曾受到許多幫忙，10多年來，每年每月固定捐款給家扶中心及貓狗流浪協會，每季會捐款捐物資及大熊娃娃給曾照顧過自己長大的光音育幼院，另不定期邀請院童來用餐。

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提起這一路的打拚過程，蔡志宏表示，8歲就到補習班打工，幫忙摺宣傳單賺零用金；10歲到啤酒廣場端酒杯；11歲到印刷廠賺外快；17歲時已存下人生第一桶金100萬元。

蔡志宏說，在打工的過程中接觸到許多行業，高二那年就立下開餐廳的決心，課餘時間就到餐廳打工，也曾進入台北星級飯店跟著外籍大廚學做料理，最後在他27歲時，於美術館綠園開了第一家南瓜屋餐廳。

選擇南瓜做主題，與住在孤兒院的日子息息相關，他說，自己很幸福，因為住在美國基督徒設立的孤兒院裡，每當感恩節、萬聖節都能吃到南瓜料理、義大利麵等好料，還能看到許多南瓜裝置，濃濃的節慶氣氛讓他暫時忘了人生的苦。

他覺得南瓜不論在旱地或沙地都能種活，有如野草般的韌性激勵他向上，也讓他相信，總有一天可以跟灰姑娘一樣改寫自己的命運，於是22年來2家店總共收藏超過6000件南瓜藝品，這些收藏除了來自美國、加拿大、英國、法國、日本、義大利外，他也請台灣的藝術家開模設計。

蔡志宏表示，從6歲第一次過感恩節起，就愛上了這個節日，於是每年10月、11月在這個屬於小朋友的快樂節日，他也要來開心一下，舉辦萬聖節派對及變裝比賽，讓大家都可以感受歡樂的氣氛。