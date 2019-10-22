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和美大橋台中爭取營建署補助10億元 顏寬恒：市長教的

2019-10-22 11:41聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大肚區下番社生態共融兒童公園今天上午舉辦啟用典禮。台中市長盧秀燕、國民黨立委顏寬恒等人到場參與。立委顏寬恒報告好消息，中市政府與彰化縣政府合作推動「和美大橋」，以後大肚到彰化不必繞到龍井，總經費24.6億元，已通過核定，今年著手細部計畫。其中，內政部營建署補助台中市10億元，是市長盧秀燕指點他向營建署爭取。盧秀燕盼立委顏寬恒繼續為鄉親打拚，顧好中央的預算。

盧秀燕說，當初她要做「和美大橋」，但因「和美大橋」是跨縣市，「橋無法做一半」，彰化若不做，也無效；因此她在立委顏寬恒服務處打電話給彰化縣長王惠美，王惠美配合台中下預算，目前在規劃設計；開工才是正式使用預算，她希望立委顏寬恒繼續為鄉親打拚，顧好中央的預算。

大肚區下番社生態共融兒童公園共500多坪，以「童玩、蜻蜓」為主題，結合地方生態特色，設計12感官式遊具，將蜻蜓造型融入攀爬體驗設施的爬架、爬網、造型平台、滑梯及光影涵洞，另設有友善沙坑及鳥巢式鞦韆等遊戲設施，讓各年齡層孩童皆可使用。

台中市長盧秀燕說，她是女性市長重生活與經濟，她競選市長的第一場政見發表會在大肚區，推出的三個政見包括恢復老人健保今年七月實施，零到六歲兒童托育擴大升級加碼補助，沒有排富，今年八月 實施；空汙整治，重大汙染源強力取締，環保署資料顯示，台中一到九月空汙改善約四成，會繼續努力。

她指出，大肚建設她會努力做、好好做，包括華南路拓寬與延伸，文中二、消防分隊設立，以及今天完工啟用的大肚區下番社生態共融兒童公園。台中美樂地計畫，新建或改建公園，規劃12感官式共融遊具，廁所好好改建，今年到11月有41座完工。

立委顏寬恒說，感謝當地大肚區社腳里長陳榮銀從前年奔走、市議員林汝洲等人、區公所鼎力協助，爭取到國有財產局公有地無償撥用，市府在今年3月興建，才有今天的公園可以使用。

台中市大肚區下番社生態共融兒童公園今天上午啟用。記者趙容萱／攝影
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