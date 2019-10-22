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慎防計中計？陳同佳案 在收與不收之間

金馬影后學妹舞蹈展 限塑吸管成舞碼

2019-10-22 11:12聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰安國中本周六將在彰化縣政府演藝廳舉辦舞蹈班畢業成果發表會，學生也將時事話題融入舞蹈作品中，「塑膠吸管」限用政策上路，學生直接把大型塑膠吸管搬上舞台當道具，「帕拉斯迪克的逆襲」用舞蹈關心環保，詮釋地球環境污染對人類的反撲有多可怕。

校長林麗觀說，彰安國中舞蹈班已成立30多年，致力於舞蹈教育札根，提供學生展現學習成果的舞台及藝術鑑賞的能力，今年的發表會以「step by step」為主題，除了蘊含孩子們在台下「一步一腳印」下功夫練舞，也為年輕歲月留下最美麗的色彩。

彰安國中舞蹈班培育不少人才，金馬獎影后謝盈萱就是畢業於彰安舞蹈班，被稱為劇場女神的她主演的電視劇「俗女養成記」的演出也成為話題。

舞蹈班年度畢業成果發表將於10月26日晚間7點在彰化縣政府演藝廳登場，

輔導主任陳詩靖表示，今年的舞碼豐富而多元，「From ancient to modern」反應原始人類到現代的風貌，舞碼「Busy」則以輕鬆的動作展現忙碌的現代人，東方舞碼「京翎」則洋溢濃濃傳統京劇色彩，舞台上的舞者頭頂著細長翎毛，古典氛圍中，展現活潑俏麗的一面。

歷時2小時的演出還包括客家風味的「茶山春色」、「極．武」、「Rose」等多支舞碼，分別由蕭家盈、吳亦淇、陸澤芸、江家豪、陳薇如等多位老師編舞指導，其中「帕拉斯迪克的逆襲」則是由三年級畢業班學生們共同創作，大型塑膠吸管、寶特瓶、黑色塑膠袋全成了舞台上的道具，編舞的楊軒宜、謝祖瑜同學說，作品名稱取自英文plastic(塑膠)，希望透過演出喚起大家對塑膠污染問題的重視。

彰化縣彰安國中本周六將在彰化縣政府演藝廳舉辦舞蹈班畢業成果發表會，學生也將時事話...
彰化縣彰安國中本周六將在彰化縣政府演藝廳舉辦舞蹈班畢業成果發表會，學生也將時事話題融入舞蹈作品中，「帕拉斯迪克的逆襲」用舞蹈關心環保，學生直接把大型塑膠吸管搬上舞台當道具。 圖／彰安國中 提供
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彰化縣彰安國中本周六將在彰化縣政府演藝廳舉辦舞蹈班畢業成果發表會，學生也將時事話...
彰化縣彰安國中本周六將在彰化縣政府演藝廳舉辦舞蹈班畢業成果發表會，學生也將時事話題融入舞蹈作品中，「帕拉斯迪克的逆襲」用舞蹈關心環保，學生直接把大型塑膠吸管搬上舞台當道具。 圖／彰安國中 提供
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吸管塑膠袋
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