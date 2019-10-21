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水湳園區巨大天橋經過壓力大？市府：植栽後會改觀

2019-10-21 18:26聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中水湳經貿園區南側中央公園跨越河南路到公51停車場有座「巨大」人行天橋，民進黨議員陳淑華表示，不少民眾向她反映，這座天橋給人視覺上很有壓力，水泥橋體冰冷呆板，建議市府儘速改善天橋外觀，融入水湳經貿園區的元素及意象，照顧到民眾景觀上的感受。

台中市政府建設局表示，跨橋外觀及設計模擬中央山脈起伏的線條，希望保留自然水泥原色，日後園區植栽長成，景觀上將更為自然協調。目前中央公園(清翠園)第二標新建工程驗收中，市府將會兼顧地景地貌與市民觀感，呈現最適樣貌。

陳淑華表示，水湳經貿園區南側跨越河南路的人行天橋從施工開始就有民眾反應：「這是要蓋什麼？怎麼那麼大？！」而人行橋蓋好後，水泥製的本體外顯出來，不少人覺得醜。陳淑華議員說，人行天橋量體太大，開車、騎車經過都感到很大的壓力，頭頂上一大座東西，經過時很難輕鬆。

市府人員表示，天橋原在中央公園與公51的設計中就是目前的樣子「空拍會很漂亮」陳淑華批市府施政不接地氣，路人使用天橋，誰會從上方俯瞰整個公園，她認為景觀粗糙、不協調、不輕鬆。

陳淑華說，水湳經貿園區區段徵收工程已完工超過2年，去年完成土地分配。市府也在今、明兩年各大賣水湳土地超過百億，卻沒能在景觀上用心，卻沒能接地氣處理市民的感受。

陳淑華認為，中央公園有號稱最好的造景，卻有量體很大的銜接天橋，給民眾的視覺上有壓力。市府應儘速設計改善該天橋外觀，同時應符合水湳智慧城市的形象，表現出水湳的意象。

建設局表示，這座橋其實是前任市府設計建造，目前驗收中。因水湳機場原址整體開發區細部計畫要求，須設置跨越河南路的路橋，寬度得長12米，設計團隊考量河南路路寬20多米，加上周邊有停車場及滯洪池等設施，設計高4.6米、寬12米長、40米跨越河南路的聯絡通道，未來會延續清翠園的自然綠意。

議員陳淑華指水湳經貿園區南側中央公園跨越河南路到公51停車場「巨大」人行天橋，讓...
議員陳淑華指水湳經貿園區南側中央公園跨越河南路到公51停車場「巨大」人行天橋，讓民眾經過很有壓力。圖／陳淑華提供
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