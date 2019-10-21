水湳園區巨大天橋經過壓力大？市府：植栽後會改觀

2019-10-21 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



台中水湳經貿園區南側中央公園跨越河南路到公51停車場有座「巨大」人行天橋，民進黨議員陳淑華表示，不少民眾向她反映，這座天橋給人視覺上很有壓力，水泥橋體冰冷呆板，建議市府儘速改善天橋外觀，融入水湳經貿園區的元素及意象，照顧到民眾景觀上的感受。

台中市政府建設局表示，跨橋外觀及設計模擬中央山脈起伏的線條，希望保留自然水泥原色，日後園區植栽長成，景觀上將更為自然協調。目前中央公園(清翠園)第二標新建工程驗收中，市府將會兼顧地景地貌與市民觀感，呈現最適樣貌。

陳淑華表示，水湳經貿園區南側跨越河南路的人行天橋從施工開始就有民眾反應：「這是要蓋什麼？怎麼那麼大？！」而人行橋蓋好後，水泥製的本體外顯出來，不少人覺得醜。陳淑華議員說，人行天橋量體太大，開車、騎車經過都感到很大的壓力，頭頂上一大座東西，經過時很難輕鬆。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

市府人員表示，天橋原在中央公園與公51的設計中就是目前的樣子「空拍會很漂亮」陳淑華批市府施政不接地氣，路人使用天橋，誰會從上方俯瞰整個公園，她認為景觀粗糙、不協調、不輕鬆。

陳淑華說，水湳經貿園區區段徵收工程已完工超過2年，去年完成土地分配。市府也在今、明兩年各大賣水湳土地超過百億，卻沒能在景觀上用心，卻沒能接地氣處理市民的感受。

陳淑華認為，中央公園有號稱最好的造景，卻有量體很大的銜接天橋，給民眾的視覺上有壓力。市府應儘速設計改善該天橋外觀，同時應符合水湳智慧城市的形象，表現出水湳的意象。