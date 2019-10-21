7年級紅茶製茶師冒出頭 頻摘日月潭紅茶各組特等獎

2019-10-21 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



日月潭紅茶評鑑今年得獎名單全部出爐，台茶18號與21號分由7年級製茶師郭瀚元與資深女製茶師黃麗紋奪茶王，而早已獲紅茶大滿貫的莊鎔璞所率製茶團隊，今年再次包辦阿蕯姆紅茶與山茶茶王，評審團肯定今年各組紅茶品質優於往年。

莊鎔璞今年再奪大葉種與山茶組的兩個特等獎，近年來更已將4個茶種組別，各拿下過兩個特等茶，是魚池鄉農會紅茶評鑑的傳奇人物，是4個組大滿貫的特等茶王，但不同於其他茶葉世家，77年次的他，是退伍後才開始拜師學藝，師從以前做凍頂的師公及師父技藝，從烏龍茶到紅茶，都充分掌握茶葉烘焙的乾燥度，更不吝分享個人得獎經驗。

日月潭最著名的台茶18號紅玉，今年評鑑淘汰率達六成，郭瀚元首度拿到特等獎，但也高興地說，其實要謝謝好友莊瑢璞的指點製作技巧，掌握了萎凋至揉捻烘焙的火候，加上茶園採草生管理，施用有機肥種出的茶菁，才能做出好茶。

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評審團表示，今年台茶18號有股薄荷香氣，特等茶的收斂性優異，入喉甘醇；而大葉種的茶葉品質採收成熟度很好，加上萎凋與烘焙掌控得宜，滋味飽滿比去年還優異；台茶21號萎凋技術拿捏恰到好處，產生特色柚花香收斂性很好；山茶的甘醇充滿特色香氣。