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再不開始就來不及了！來聽她說3500公里朝聖之路的故事

2019-10-21 18:09聯合報 記者凌筠婷／雲林即時報導

彰化縣社頭鄉「6次元Cafe」老闆娘胡夏蓮從57歲開始，決定背起背包邁開步伐，開始用腳走天下。今年4月底，她隻身一人挑戰「朝聖之路」，用33天時間從法國徒步越過庇里牛斯山，橫越西班牙抵達聖地牙哥，過程中有驚喜、有驚險，但她仍然認為非常值得。她秉持著一個想法：「不出門，家就是你的世界；出了門，世界就是你的家」，她順利完成了朝聖之路，下一站將要挑戰熊野古道。下個周末，她邀請來知名部落客「鴨寶」分享她的3500公里朝聖之路，希望不論是否想要挑戰的人，都能來聽聽她的故事。

胡夏蓮經營補習班20多年，一直以來為了照顧家庭，很少出國旅遊，最遠只有跟團去中國或日本，但她心裡仍有環遊世界般的旅遊夢，現在孩子都已經讀高中、大學，她決定退休，與先生改造了家中的老屋，開了「6次元Cafe」後沒多久，開始出發圓夢。「我擔心，再不開始就來不及了」胡夏蓮說，她擔心過了70歲，體力和心境都會轉變，挑戰徒步旅行將會更為困難，因此她決定現在就開始。

胡夏蓮查了許多資料，挑了路線最完整、最多人走的「法國之路」，全長超過800公里，全程她只花了不到8萬元。她沒有特別進行體能訓練，只帶著一股傻勁就出發，背著重重的大背包在法國巴黎下飛機，轉車抵達開始徒步的地點，第一晚就要越過庇里牛斯山，她說，出發前以為印象最深的會是歐洲風景，沒想到最後最令人感動的，是遇到的人。

胡夏蓮的背包上別著台灣國旗，一路順著朝聖之路的貝殼標誌或黃色箭頭走，遇到許多同樣的朝聖者，常常被當作中國人或韓國人，當遇到一個以色列男子，立刻正確叫出台灣，讓她非常驚喜又感動，也遇到好幾個台灣同胞，還有四個高三學生，考完學測後相約挑戰朝聖之路，讓她一路上並不孤單。但印象最深刻的，還是一名越南裔大媽，「她的女兒因意外過世，她沉浸在悲傷中，希望藉著朝聖之路懷念女兒、放下女兒」，說到她，胡夏蓮立刻溼了眼眶。

這名越南大媽帶著女兒的遺物，遇到教堂就進去禮拜，遇到十字架就放女兒的遺物，胡夏蓮也身為人母，深深感受到這位越南大媽對女兒的思念，既同情又不捨，此行的最後100公里，她倆在旅途中互相照應，連遇到想要搭訕的外國男子，都一起結伴逃跑，即使旅途結束，也利用網路保持聯繫。她說，雖然還是會遇到想要假募款的吉普賽人、想騙證件的假警察，但其實有更多的西班牙人很熱情友善，甚至當朝聖者最後終於抵達聖地牙哥，拿到朝聖者證書時，彼此互相擁抱、擊掌，當下的感動，很難形容。

胡夏蓮希望將這份感動傳遞給更多人，回台後便籌畫了分享會，請來部落客「鴨寶」，分享她「一個人的3500公里朝聖之路」，11月2日將在6次元Cafe舉辦，有興趣的人可以上6次元Cafe報名，「真的很希望大家都來聽她的故事，然後鼓起勇氣，走出去」。

胡夏蓮退休後獨自挑戰朝聖之路成功，帶回滿滿紀念的朝聖之路護照，整面牆都是旅程紀念...
胡夏蓮退休後獨自挑戰朝聖之路成功，帶回滿滿紀念的朝聖之路護照，整面牆都是旅程紀念。記者凌筠婷／攝影
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胡夏蓮退休後獨自挑戰朝聖之路，背著重裝備翻過庇里牛斯山。圖／胡夏蓮提供
胡夏蓮退休後獨自挑戰朝聖之路，背著重裝備翻過庇里牛斯山。圖／胡夏蓮提供
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朝聖之路中的鐵十字架，胡夏蓮途中認識喪女的旅伴越南籍大媽，帶著女兒遺物在十字架下...
朝聖之路中的鐵十字架，胡夏蓮途中認識喪女的旅伴越南籍大媽，帶著女兒遺物在十字架下祈禱。圖／胡夏蓮提供
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胡夏蓮退休後挑戰朝聖之路，帶著台灣國旗走超過800公里，沿途與朝聖之路的標誌合影...
胡夏蓮退休後挑戰朝聖之路，帶著台灣國旗走超過800公里，沿途與朝聖之路的標誌合影。圖／胡夏蓮提供
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