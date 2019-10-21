中央放寬露營區合法牛步 南投縣要自擬自治條例

2019-10-21 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



露營休閒產業日益興盛，但中央管轄權責不明，而尚未訂定相關法規，業者無所適從，南投縣長林明溱今在縣務會議指示觀光處，先擬定「南投縣露營產業管理自治條例」讓業界有所依循，並輔導業者申請合法經營，進而督促中央盡速修法。

縣府觀光處指出，南投縣列管露營區達344家，合法僅4家且全在休閒農場內，而合法率低，主要係因現行法令未將露營及相關設施納入農牧用地、林業用地的容許使用項目，只有休閒農場可附設露營區，休閒農場又因所需面積大設置不易。

面對縣內露營區合法率過低，林今在縣務會議中提到，露營業界和遊客都重視營區場地合法性和安全性，但因中央延宕推展致該產業至今仍無主管機關和法規，為讓業者有法可循、地方能管理，指示觀光處擬定「南投縣露營產業管理自治條例」。

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林說，該自治條例會在相關法令許可下放寬申請條件，涵蓋林地及農牧地，只要不砍樹、不破壞水土保持、確保基地安全無虞，且做好道路及簡易設施等原則下就核准申設，也將輔導業者申請合法經營，藉此督促中央加快腳步相關法令修訂。