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中央放寬露營區合法牛步 南投縣要自擬自治條例

2019-10-21 18:01聯合報 記者賴香珊／即時報導

露營休閒產業日益興盛，但中央管轄權責不明，而尚未訂定相關法規，業者無所適從，南投縣長林明溱今在縣務會議指示觀光處，先擬定「南投縣露營產業管理自治條例」讓業界有所依循，並輔導業者申請合法經營，進而督促中央盡速修法。

縣府觀光處指出，南投縣列管露營區達344家，合法僅4家且全在休閒農場內，而合法率低，主要係因現行法令未將露營及相關設施納入農牧用地、林業用地的容許使用項目，只有休閒農場可附設露營區，休閒農場又因所需面積大設置不易。

面對縣內露營區合法率過低，林今在縣務會議中提到，露營業界和遊客都重視營區場地合法性和安全性，但因中央延宕推展致該產業至今仍無主管機關和法規，為讓業者有法可循、地方能管理，指示觀光處擬定「南投縣露營產業管理自治條例」。

林說，該自治條例會在相關法令許可下放寬申請條件，涵蓋林地及農牧地，只要不砍樹、不破壞水土保持、確保基地安全無虞，且做好道路及簡易設施等原則下就核准申設，也將輔導業者申請合法經營，藉此督促中央加快腳步相關法令修訂。

對此，觀光處長王源鍾說，將依指示研議訂定自治條例，唯中央得先鬆綁農地農用、非都市土地容許使用項目等法令，地方條例才不會牴觸母法，現階段也收集露營區業者、府內局處等意見，彙整後會將建議說帖提供給交通部做為修法參考。

露營產業興盛，但權責不明且未訂相關法規，南投縣將擬定「露營產業管理自治條例」輔導...
露營產業興盛，但權責不明且未訂相關法規，南投縣將擬定「露營產業管理自治條例」輔導業者合法化。圖／報系資料照
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露營產業興盛，但權責不明且未訂相關法規，南投縣將擬定「露營產業管理自治條例」輔導...
露營產業興盛，但權責不明且未訂相關法規，南投縣將擬定「露營產業管理自治條例」輔導業者合法化。圖／報系資料照
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露營區農地林明溱
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