中火放流水硼超標 陳述意見書送達中市府
2019-10-21 18:08中央社 台中21日電
台中火力發電廠被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，要求於14天內提出陳述意見。市府今天表示，在下午截止期限前已收到，將審視後依程序於月底前對中火做出裁罰決定。
台中市環保局於9月19日針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，查獲「硼」濃度每公升高達121毫克，遠超出標準的5毫克24倍，環保局認為，今年1到9月針對中火三處排放口隨機檢測水質15次，就查獲5次不符標準，已屬重大違規。
市府表示，環保局已於10月5日行文台電依法提出陳述意見，台電需於14天內提出，最慢需於今天提出陳述意見，環保局在接獲台電陳述意見後進行委員會審查，如果陳述未具正當理由，市府將依違規情節處分，最高重罰新台幣2000萬元，或者勒令停工。
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台電公司在下午截止期限前將陳述意見書由專人送達台中市政府，環保局指出，已經收到中火的陳述意見書，將審視陳述意見內容，並依程序於10月底前做出裁罰決定。
台電公司表示，自5月起已配合硝酸鹽氮改善工程，加速推動新建廢水處理廠的改善設計規劃，其中也同步加強硼的處理能力，將於年底前新建完成廢水處理廠，全面提升廢水處理能力，以符合新放流水標準。
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