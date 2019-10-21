中央與地方聯手 中市北屯水湳菸樓將修復

2019-10-21 16:23 中央社 台中21日電



見證台中菸產業的歷史資產「水湳菸樓」今天確定將修復，立委沈智慧表示，將由中央與地方共同編列初期預算新台幣300萬元，感謝文化部與台中市政府的全力支持。

沈智慧指出，水湳菸樓經過田野調查及文資專業研究後，預估修復及再利用工程總經費概估為3000萬元，但是修復計畫及建設經費一直沒著落。她於日前邀集文化部文化資產局、台中市文資處等單位前往現址會勘。

經過會勘後，沈智慧表示，文化部同意進行舊址復舊工程，也確認台中市政府整建工程款3000萬元計畫沒有問題。同時決定先編列規劃費300萬元，由中央、地方以6比4分攤，台中市長盧秀燕於18日核定以預備金墊支，同意撥款120萬元。

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日治時期，台中是菸草密集種植區，並集中在北屯、南屯、豐原與潭子，但這些地方的「菸樓」大部分都拆除。台中市議員賴順仁表示，「水湳菸樓」是台中地區菸產業的珍貴歷史資產，也是農業聚落變遷到都市的活見證。

北屯區水湳里長賴進堂表示，「水湳菸樓」主體建於民國33年，主建材是麻園頭溪的卵石和竹、木、土等，牆體為「土埆牆」，儲藏室牆體採日式編竹夾泥牆，菸樓在民國48年八七水災時受到重創，修復時改採用台式編竹夾泥牆及一小部分磚牆構造。北側相鄰的民宅建於民國59年，為加強磚造，這三處空間就是「水湳菸樓」的形貌。他期待修復後，可以讓年輕人了解過去的製菸過程。