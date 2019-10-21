鈴蘭通納涼會 穿和服老城區散步

2019-10-21 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中舊城區的中山路早年稱為「鈴蘭通」，在日本京都、東京市區都有稱為「鈴蘭通」的區域，代表當時生意興隆的商店街。中城再生文化協會26、27日舉辦散步納涼會，由在地商家點亮鈴蘭造型的燈籠，還有穿著和服、浴衣或旗袍的變裝遊行，從綠川散步到柳川，體驗老台中的風情。

台中在日治時期訪京都棋盤式格局打造，有小京都之稱，當時的中山路被稱為「鈴蘭通」，路燈以鈴蘭花為造型，商家櫛比鱗次，當地商會舉辦納涼會，也有變裝遊行的活動。

中城再生協會理事長蘇睿弼說，日本在明治維新後，以來自法國的鈴蘭花為象徵，在各地最繁華的商店街掛起鈴蘭花造型路燈，稱為鈴蘭通，例如在京都寺町、東京銀座、神田等地，都還看得到昔日鈴蘭通的風情。

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蘇睿弼說，台中中山路當年就是繁華的鈴蘭通，現在的綠川橋墩上有鈴蘭花的造型，台中州廳大廳樓梯的上層，也看得到鈴蘭花造型的欄杆；為了找回老市區當年的活力，推出民間自辦的鈴蘭通散步納涼會。

中城再生協會表示，納涼會從26日上午11點到27日晚上10點，中區中山路（綠川西街到自由路）將封街，有變裝遊行活動，從綠川沿著中山路散步到柳川，有電動三輪車帶路，穿著和服、旗袍與其他裝扮的民眾，一起走逛舊市區。