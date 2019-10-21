拉近城鄉差距 彰化數位愛的書庫揭牌2校受惠
2019-10-21 14:53中央社 彰化縣21日電
台灣閱讀文化基金會免費提供平板設備，在彰化縣芬園國中、原斗國民中小學首度成立「數位愛的書庫」供學童數位學習，盼數位科技拉近城鄉差距，今天在芬園國中舉行揭牌儀式。
網路時代閱讀數位化。彰化縣政府首度與台灣閱讀文化基金會合作推動「數位愛的書庫」，2處據點分別設在芬園鄉芬園國中、縣立原斗國民中小學，提供60台平板電腦、6台充電箱助學校實施及發展數位閱讀素養教學課程，並作為工作坊教師培訓使用。
「數位愛的書庫」揭牌典禮今天在芬園國中舉行，會中可謂「好事成雙」，童綜合醫院副院長徐少克響應彰化縣政府推動閱讀精神，發揮愛心捐贈芬園國中價值新台幣10萬元套書，彰化縣長王惠美說，政府資源有限、民間力量無窮，感謝所有資助團體及個人。
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王惠美表示，台灣閱讀文化基金會已提供彰化28座愛的書庫及1座英文書庫，如今又募集2座數位愛的書庫給偏鄉地區孩子，數位科技使學習過程超越空間及環境限制，以利平衡城鄉發展，縣府將持續推廣閱讀、數位科技、英文等，讓孩子有更好的學習環境。
台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立說，基金會與縣府合作愉快，彰化縣去年完成一鄉鎮一書庫，這次再設立數位愛的書庫，由基金會免費提供平板設備與充電箱，除了供學生使用，也可作為種子教師培訓基地。
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