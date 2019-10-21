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史努比路跑誤發獎牌、路線不佳引怨 主辦方：會再檢討

2019-10-21 14:24聯合新聞網 綜合報導

有參賽民眾抱怨史努比路跑台中場活動路線規劃不佳。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／...
有參賽民眾抱怨史努比路跑台中場活動路線規劃不佳。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
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2019史努比路跑台中場日前有參賽民眾抱怨，誤拿高雄場獎牌與活動路線規劃不佳，引來跑者不滿。對此，主辦單位說，因物資運送錯誤，才誤發其他場的獎牌，而路線規劃則因原場地整修未完工，才臨時更換地點，未來也會檢討。

史努比路跑台中場19日早上在弘光科大舉辦，但參賽民眾卻抱怨，明明參加的是台中場，卻是拿到高雄場的紀念牌，讓他們一頭霧水，也有參賽者說，「除了上坡下坡，要不然就是爬樓梯下樓梯，再來就是人車都塞在一起，沒辦法跑啊，比500障礙，還500障礙。」更有外地參加者，訂了靠近中興的飯店，卻得趕往弘光參賽，引發眾多跑者不滿。

對此，史努比路跑主辦單位20日於臉書發出部分獎牌誤發的致歉聲明，文中表示，因完賽禮的包裝廠商與高雄場的屬同一家，在物資運送過程中，誤把高雄場的獎牌一同送到會場，才會誤開到高雄場的獎牌箱，而當下跑者和工作人員反映後，已在第一時間改發正確的台中場獎牌。主辦單位說明，少數跑者領到誤發的高雄場獎牌，也將以寄發方式將正確的紀念牌補給民眾。

而針對跑者抱怨路線規劃不佳，主辦單位則回應，因原定場地中興大學的整修工程未能及時完成，才會臨時調整活動地點，對於跑者指出的路線規劃不理想，也承諾未來會檢討與改進。

道歉聲明一出，有網友在底下留言，「賽事當天的路線不只是在上下坡的問題，而是那個路線根本不適合辦這類型的路跑」、「說真的感覺失望，不會想再參加第二次，接下來還發現誤發獎牌更讓人傻眼」、「第一次參加Snoopy路跑真的是太失望，以後不會再參加了」。

史努比路跑自2015年舉辦至今已第五屆，報名費從980元到1480元不等，紀念品則提供官方史努比T恤、撲克牌、水瓶和背袋等。

路跑
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