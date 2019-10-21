弘光科大辦台日防災技術交流研討會 提升救災技能
每年颱風季節，台灣和日本都加強防災，台日防災技術交流研討會本月16日在弘光科大舉辦，透過產官學三方的討論提升防災技術，哈吉貝颱風甫襲日本造成重大傷亡，高知縣府介紹當地防災設備，與會者希望吸收日本防災經驗，減少風災造成的生命財產損失。
研討會由台中市消防局簡任技正楊純凱介紹「台中市天然災害應變系統及方式」、高知縣政府危機管理部副部長中岡誠二說明「高知縣防災政策」，另外還邀請日本三家民間企業介紹天然災害復原的工具及方式。弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑表示，高知縣面臨太平洋，常有颱風、地震，甚至會發生海嘯，因此，縣府對防災格外重視，經驗更是豐富，台灣地理環境與高知縣相似，透過研討會技術交流，增加彼此防災能力。
高知縣政府商工勞動部副部長栗山典久指出，台灣跟高知縣一樣，都有颱風、豪雨、地震，他們對抗了很多次的天然災害，研發出很好的抗災系統，不斷提升防災技術，防災產業很活絡，來台灣舉辦研討會，希望與台灣防災技術進行交流，提升雙方防災抗災能力。
中岡誠二說，高知縣降雨量則是台灣的1.3倍，從1951年到現在，統計侵襲當地的颱風有26個，數量排名全日本第二，其中2014年兩個颱風侵襲，災害慘重，至少有2千多戶民宅淹水；去年7月的豪雨，造成全日本有237人死亡，高知當地有3人死亡，事後實施河川改建工程、河道築堤、護岸改建，減低房屋淹水災損。
中岡誠二指出，颱風侵襲後，他們靠水庫調整河川流量，同時運用縣內兩架消防直升機巡視災情，如果直升機無法飛行，則透過衛星掌握災情，也會透過縣內的網頁讓當地居民第一時間掌握災情，告知哪裡淹水、該到哪裡避難，萬一通訊不良，則用無線系統傳遞災情。
楊純凱指出，台中市目前有526處避難收容所，短期安置旅館有24家、軍營19處，可以收容38萬多人，為了防止災害帶來的災情，設置防災公園、新建滯洪池，也成立防災教室，每年舉辦災害防災講習，強化各區公所的防災能力，隨著科技進步，目前也靠無人飛行載具防災，掌握災害事故現場。
楊純凱表示，台中市如果一天雨量超過500毫米，梧棲、烏日、大里、西區、北區、中區、南區、東區8個區域將會是高潛勢域，土石流潛勢區則有110條，分布在和平、東勢、新社等，加強災情監測、預報，警報發布透過防災系統提早發送訊息到警戒區民眾手機，減少災害發生。
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