霧峰阿罩霧公益馬拉松 4千選手賞風光吃美食、聽音樂

2019-10-20 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



台中市「霧峰阿罩霧公益馬拉松」清晨吸引4千多人參加，大家從立法院中南部服務中心開跑，沿途欣賞霧峰林家花園、光復新村和當地的田野風光。這是賽事首次升級為42公里的全馬，主辦的霧峰農會總幹事黃景建高興地說：「終於兌現對大家的承諾」。

因為這項比賽的進行，成功的為霧峰帶來人潮，許多人還在比賽後留下來，欣賞晚上在立法院中南部服務中心園區民主草坪舉辦的草地野餐音樂會，欣賞音樂演出及品嘗霧峰農產小吃。

包括立法院中南部服務中心主任賈鴻奎、霧峰區長李銘海，以及立委顏寬恒、何欣純等都到場替選手加油打氣，並一起鳴槍起跑。

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今年賽事分成4K悠閒親子組、12K歡樂健跑組、21K初霧半馬組和42K全馬挑戰組，途經林家花園宮保第園區、阿罩霧公園、民生故事館、光復新村等霧峰景點，讓跑者在跑步時，也能飽覽在地風光。但在在坑口二號橋折返時，因是有坡度的山路，對參賽選手是項挑戰。

比賽成績是，42公里馬拉松男子總成績由陳弘晉以3小時1分52秒拿下第1名，張志邦、秦嘉舜分居2、3名；女子組馬拉松總成績則由黃嘉麗以3小時46分54秒拿下冠軍，游于瑄、鄭素雲分居2、3名。