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陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

一貫道親高呼蔡英文當選連任 蔡走後否認有政治立場

2019-10-20 19:20聯合報 記者黃寅／即時報導

尋求連任的蔡英文總統下午到台中市太平區的一貫道崇正基金會致贈「義風溥化」牌匾，肯定基金會在社會工作上的付出。從蔡進入會場一路被高呼「總統好」、「連任、凍選」場面熱絡，但等蔡走後媒體問基金會執行長翁嵩慶這樣是否代表支持蔡英文，翁說：「沒有」以及「沒有政治立場！」。

事實上，下午在蔡英文到達前就有一貫道親私下質疑：「這樣的政治活動好嗎？」蔡英文離開會場後，也有基金會幹部被問到，藍的來你們也這樣嗎？幹部回說：「都是朋友」；會喊「凍選」嗎？這名幹部也點點頭。

記者進一步詢問翁嵩慶有沒有政治立場？他明確說：「沒有政治立場！」稍後還用手機秀出以前馬英九在該基會講話的錄影畫面。

蔡英文昨天由總統府國策顧問、日月潭日月行館總裁湯文萬陪同到崇正基金會贈匾，蔡和湯過程中頻頻低頭交談。湯文萬說，對於政治立場，有些話是擺在心裡面的，不方便這樣被問。

翁嵩慶說，一貫道近年在世界發展迅速，但印尼的道親最近要來台灣上課，申請簽證卻屢屢被刁難，因此昨當面向蔡總統反映，蔡總統已當面交待隨行人員要了解並協助解決。

蔡英文總統到台中市太平區的一貫道崇正基金會贈匾，現場「總統好」、「連任、凍選」聲...
蔡英文總統到台中市太平區的一貫道崇正基金會贈匾，現場「總統好」、「連任、凍選」聲不絕。記者黃寅／攝影
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尋求連任的蔡英文總統下午到台中市太平區的一貫道崇正基金會致贈「義風溥化」牌匾，肯...
尋求連任的蔡英文總統下午到台中市太平區的一貫道崇正基金會致贈「義風溥化」牌匾，肯定基金會在社會工作上的付出。記者黃寅／攝影
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蔡英文印尼
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