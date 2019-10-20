一貫道親高呼蔡英文當選連任 蔡走後否認有政治立場

2019-10-20 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



尋求連任的蔡英文總統下午到台中市太平區的一貫道崇正基金會致贈「義風溥化」牌匾，肯定基金會在社會工作上的付出。從蔡進入會場一路被高呼「總統好」、「連任、凍選」場面熱絡，但等蔡走後媒體問基金會執行長翁嵩慶這樣是否代表支持蔡英文，翁說：「沒有」以及「沒有政治立場！」。

事實上，下午在蔡英文到達前就有一貫道親私下質疑：「這樣的政治活動好嗎？」蔡英文離開會場後，也有基金會幹部被問到，藍的來你們也這樣嗎？幹部回說：「都是朋友」；會喊「凍選」嗎？這名幹部也點點頭。

記者進一步詢問翁嵩慶有沒有政治立場？他明確說：「沒有政治立場！」稍後還用手機秀出以前馬英九在該基會講話的錄影畫面。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡英文昨天由總統府國策顧問、日月潭日月行館總裁湯文萬陪同到崇正基金會贈匾，蔡和湯過程中頻頻低頭交談。湯文萬說，對於政治立場，有些話是擺在心裡面的，不方便這樣被問。