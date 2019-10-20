南投茶博11天吸60萬人 賣8500萬打破10年紀錄

2019-10-20 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投世界茶業博覽會今閉幕，為期11天活動吸引近60萬人次，茶葉及農特產品展售攤位銷售額突破8500萬元，在雙十節4天連假加持下，參觀總人次及營業額不僅較去年大幅增加，更創歷年新高，為南投縣的茶產業締造另一波高峰。

南投縣長林明溱說，今年11天展期在今下午圓滿落幕，多虧各鄉鎮市農會和所有協助配合參與的茶農、愛茶人士們的捧場，茶博會才能再創高峰，打破去年茶博吸引50萬人次、約6000萬元的紀錄，更為將到來的冬茶產季帶來無限商機。

而今年南投茶博會的最大特色就是各展場都加裝冷氣，且展場都集中大操場周邊，更以木棧道連結成徒步區，參觀動線較往年順暢，展場空間也加大，遊客普遍反映參觀環境更舒適，活動也因此場場爆滿，明年將延續辦理傳承茶香。

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縣府農業處則表示，活動期間又以千人揉茶、千人茶會、千人擂茶及千人野餐創下許多紀錄，反應尤其熱烈，不論採網路報名或採現場取票幾乎以秒殺速度或大排長龍一票難求，每日活動開場「香郁拾穗」限量杯也是大排長龍。