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多肉植物越怪異越受歡迎 全國評鑑「多肉王」出爐

2019-10-20 17:38聯合報 記者林敬家／即時報導

多肉植物因讓人有療癒感，身受上班族喜愛，彰化縣田尾鄉預估在地多肉年產值達1億2千多萬元，近年也出現許多「陽台族」、「頂樓族」，從買家變成賣家，業者指出，台灣有培育技術，但市場太小需要外銷，但礙於多肉植物種類太多整合困難。

田尾鄉農會這兩天舉辦年度「仙人掌與多肉植物評鑑賽」，還有70多攤展售攤位，罕見、奇特造型多肉與仙人掌難得曝光，來自全國多肉迷和玩家齊聚，評鑑會上分為多肉組、仙人掌組、百合組以及組合創意組，其中田尾業者黃振銘培育出的罕見巨型「蟻巢玉」獲得今年「多肉王」。

積極推動評鑑會的主辦負責人張鑫源家族經營植栽景觀，其妻原本因興趣設攤車賣多肉植物，消費者詢問越來越多，規模逐漸擴大，張鑫源表示，目前被發現的多肉種類多達2萬種，台灣多肉市場不斷成長，行家也尋求各國特殊種培育，多肉植物生長突變或樣貌怪異反而具特殊性，透過專業照顧能更有觀賞價值。

但大多數多肉植物適合在低溫、乾燥、少雨的高原氣候生長，台灣近年氣候變異大，也造成多肉植物因病蟲害耗損量大。

台灣多肉植物零星銷日本，張鑫源表示，台灣多肉經營繁殖大都屬於小農，加上多肉流行性高，要整合外銷不容易。

台南多肉園藝業者卓春錦今天也北上擺攤，她從多肉迷轉為專職賣家，5年多前僅在陽台種植，這兩年因看好多肉市場，辭去工作與丈夫一起在外擺攤賣多肉、蘿藦，卓春錦說，多肉植物的消費者年齡層廣，但競爭也不小，她盡可能指導消費者正確種植，增加與顧客的互動。

松果植栽景觀規劃業務經理張鑫源積極推動「仙人掌與多肉植物評鑑賽」，每年吸引多肉迷...
松果植栽景觀規劃業務經理張鑫源積極推動「仙人掌與多肉植物評鑑賽」，每年吸引多肉迷到田尾觀賞。記者林敬家／攝影
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罕見巨型「蟻巢玉」獲選今年「多肉王」。記者林敬家／攝影
罕見巨型「蟻巢玉」獲選今年「多肉王」。記者林敬家／攝影
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錦多肉園藝業者卓春錦從買家變賣家，今天到田尾設攤。記者林敬家／攝影
錦多肉園藝業者卓春錦從買家變賣家，今天到田尾設攤。記者林敬家／攝影
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多肉植物展現出創意裝飾。記者林敬家／攝影
多肉植物展現出創意裝飾。記者林敬家／攝影
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多肉植物
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