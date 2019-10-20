多肉植物越怪異越受歡迎 全國評鑑「多肉王」出爐

2019-10-20 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



多肉植物因讓人有療癒感，身受上班族喜愛，彰化縣田尾鄉預估在地多肉年產值達1億2千多萬元，近年也出現許多「陽台族」、「頂樓族」，從買家變成賣家，業者指出，台灣有培育技術，但市場太小需要外銷，但礙於多肉植物種類太多整合困難。

田尾鄉農會這兩天舉辦年度「仙人掌與多肉植物評鑑賽」，還有70多攤展售攤位，罕見、奇特造型多肉與仙人掌難得曝光，來自全國多肉迷和玩家齊聚，評鑑會上分為多肉組、仙人掌組、百合組以及組合創意組，其中田尾業者黃振銘培育出的罕見巨型「蟻巢玉」獲得今年「多肉王」。

積極推動評鑑會的主辦負責人張鑫源家族經營植栽景觀，其妻原本因興趣設攤車賣多肉植物，消費者詢問越來越多，規模逐漸擴大，張鑫源表示，目前被發現的多肉種類多達2萬種，台灣多肉市場不斷成長，行家也尋求各國特殊種培育，多肉植物生長突變或樣貌怪異反而具特殊性，透過專業照顧能更有觀賞價值。

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但大多數多肉植物適合在低溫、乾燥、少雨的高原氣候生長，台灣近年氣候變異大，也造成多肉植物因病蟲害耗損量大。

台灣多肉植物零星銷日本，張鑫源表示，台灣多肉經營繁殖大都屬於小農，加上多肉流行性高，要整合外銷不容易。