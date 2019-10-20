發現霧社事件的另一面 巴蘭部落尋根追思祭祖靈

2019-10-20 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



霧社事件將屆滿89周年，其中賽德克族莫那．魯道率族人抗日犧牲最為人所知，而當時巴蘭部落為維繫族群命脈雖未參與，最後仍遭日人強行遷移至現今互助村中原部落，後代今返原居地尋根追思，也將透過部落會議持續爭取部落權益。

中原社區發展協會指出，霧社事件在1930年10月27日爆發，當年除抗日犧牲的莫那．魯道外，他們的祖先、巴蘭部落頭目瓦利斯．布尼為維繫德克達雅語群族人命脈，選擇不參與抗日活動，日人因此未屠殺，但對該語群的他們仍深感疑懼。

而瓦利斯在1933年逝世，死後雖被日人封為「仁俠」，但私下仍對大霧社地區賽德克族人疑懼不已，因此在1938年假借興建霧社水庫萬大發電廠之名，將巴蘭部落的德克達雅語群族人強制遷移至現今的互助村中原部落，移居至今已81年。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

霧社事件周年前夕，巴蘭部落耆老今率族人重回部落舊址尋根追思，且在瓦利斯墓前舉行傳統祭儀，中原社區協會理事長張大偉認為，歷史應多元呈現，除抗日的莫那．魯道，以另種方式保全族群的瓦利斯頭目不該被遺忘，族人更不能忘本。

張也表示，部落耆老無法忘懷原居住的部落和傳統領域，也提醒後代族人不能忘記自己來自巴蘭部落，上月更透過舉行「還我巴蘭部落會議」凝聚部落共識，並推動爭取部落權益，盼政府還原歷史真相、促進轉型正義，返還巴蘭部落土地。