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發現霧社事件的另一面 巴蘭部落尋根追思祭祖靈

2019-10-20 17:17聯合報 記者賴香珊／即時報導

霧社事件將屆滿89周年，其中賽德克族莫那．魯道率族人抗日犧牲最為人所知，而當時巴蘭部落為維繫族群命脈雖未參與，最後仍遭日人強行遷移至現今互助村中原部落，後代今返原居地尋根追思，也將透過部落會議持續爭取部落權益。

中原社區發展協會指出，霧社事件在1930年10月27日爆發，當年除抗日犧牲的莫那．魯道外，他們的祖先、巴蘭部落頭目瓦利斯．布尼為維繫德克達雅語群族人命脈，選擇不參與抗日活動，日人因此未屠殺，但對該語群的他們仍深感疑懼。

而瓦利斯在1933年逝世，死後雖被日人封為「仁俠」，但私下仍對大霧社地區賽德克族人疑懼不已，因此在1938年假借興建霧社水庫萬大發電廠之名，將巴蘭部落的德克達雅語群族人強制遷移至現今的互助村中原部落，移居至今已81年。

霧社事件周年前夕，巴蘭部落耆老今率族人重回部落舊址尋根追思，且在瓦利斯墓前舉行傳統祭儀，中原社區協會理事長張大偉認為，歷史應多元呈現，除抗日的莫那．魯道，以另種方式保全族群的瓦利斯頭目不該被遺忘，族人更不能忘本。

張也表示，部落耆老無法忘懷原居住的部落和傳統領域，也提醒後代族人不能忘記自己來自巴蘭部落，上月更透過舉行「還我巴蘭部落會議」凝聚部落共識，並推動爭取部落權益，盼政府還原歷史真相、促進轉型正義，返還巴蘭部落土地。

對此，行政院原民會賽德克族專門委員吳永昌指出，舊部落對整體族群歷史發展佔重要地位，過去參與族群權益活動即關注巴蘭議題，現階段中央已設原住民族歷史轉型正義委員會，可藉此管道表達部落共識和訴求，中央也會協助配合地方。

霧社事件爆發時，賽德克族巴蘭部落雖未參戰，仍遭日人疑懼而強行遷居，後代今尋根追思...
霧社事件爆發時，賽德克族巴蘭部落雖未參戰，仍遭日人疑懼而強行遷居，後代今尋根追思且盼爭取部落權益。記者賴香珊／攝影
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賽德克族巴蘭部落頭目瓦利斯．布尼為維繫德克達雅語群族人命脈，選擇不參與抗日，但日...
賽德克族巴蘭部落頭目瓦利斯．布尼為維繫德克達雅語群族人命脈，選擇不參與抗日，但日人對他們仍深感疑懼。記者賴香珊／翻攝
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抗日轉型正義行政院
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